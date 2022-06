/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre St-Onge dévoilera le nom des deux premiers récipiendaires nationaux de l'initiative Le sport communautaire pour tous/

Les Canadiennes sont moins nombreuses à travailler à temps plein ? 62 pour cent, comparativement à 70 pour cent avant la pandémie de COVID-19 ? et près de la moitié d'entre elles disent qu'elles quitteraient probablement leur emploi si on leur...

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des...

L'été est dans l'air, et cela signifie que Montréal se prépare à la saison des festivals et à la découverte de nouveaux talents. Havens, un chanteur, auteur-compositeur et guitariste canadien, sera sur la scène Corona du Festival Grand Prix sur...