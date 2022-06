Airbus lance Airspace Link HBC plus - la solution polyvalente de connectivité à large bande pour les compagnies aériennes





Airbus introduit Airspace Link HBC plus, sa nouvelle solution polyvalente de connectivité par satellite, qui sera commercialisée en option dans le catalogue SFE* et pourra également être installée sur tous les programmes Airbus. HBC plus, qui inclut dans un premier temps les services en bande Ka, permettra aux transporteurs aériens de se connecter à une sélection de fournisseurs de services gérés (MSP) grâce à un nouveau terminal certifié et à un radôme intégré à l'avion. La société prévoit d'étendre ensuite le système HBC plus aux MSP proposant des services en bande Ku.

Andre Schneider, VP Cabin & Cargo Programme d'Airbus, a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir proposer aux compagnies aériennes cette nouvelle solution de service de connectivité alliant vitesse et fiabilité accrues pour une meilleure expérience des passagers et davantage de flexibilité. Aux côtés de nos principaux partenaires industriels, nous nous félicitons d'offrir aux compagnies aériennes de nouvelles opportunités commerciales en matière de connectivité au sein de l'écosystème ouvert Airspace Link."

À cette fin, Airbus a choisi comme premier MSP le leader de la connectivité par satellite Inmarsat, qui propose sa solution de haut débit en vol GX Aviation, une solution fiable et transparente pour les passagers, offrant une couverture mondiale et un potentiel de croissance. D'autres MSP rejoindront l'offre HBC plus en temps opportun.

Philippe Carette, président d'Inmarsat Aviation : "Nous sommes particulièrement honorés qu'Airbus ait choisi Inmarsat pour être le premier fournisseur d'infogérance de cette solution catalogue de connectivité transformatrice et témoigne de sa confiance dans notre service primé GX Aviation sur l'ensemble de ses programmes avions. Inmarsat se réjouit de collaborer étroitement avec ses partenaires Airbus et SPI, afin de proposer une innovation continue aux compagnies aériennes et à leurs passagers partout dans le monde".

Par ailleurs, Safran Passenger Innovations (SPI) a été sélectionné pour fournir des terminaux et intégrer le matériel de la technologie d'antenne éprouvée de ThinKom. Cette technologie, destinée aux services en bande Ka, offre un haut débit de données et une fiabilité optimale, tout en permettant aux compagnies aériennes de réaliser des économies de carburant grâce au radôme à traînée réduite de l'antenne.

Matt Smith, PDG de Safran Passenger Innovations : "Safran Passenger Innovations se réjouit d'avoir été sélectionné comme fournisseur d'équipements pour la solution de connectivité Airspace Link d'Airbus. Nous sommes impatients de participer à la prochaine évolution de l'industrie IFC en offrant aux compagnies aériennes la technologie leur permettant de sélectionner les services de connectivité les mieux adaptés à leurs besoins. Nous avons hâte de travailler avec Airbus et nos partenaires dans le cadre de cette innovation industrielle."

Airspace Link HBC plus propose donc une connectivité off-board par satellite pour l'écosystème ouvert Airspace Link, qui constitue une offre Airbus de bout en bout. La solution permet l'échange de données au sein d'un système embarqué parfaitement intégré. Elle est idéale pour débloquer la croissance future de la capacité et de la demande en matière de services numériques, ce qui permettra aux transporteurs aériens d'offrir aux passagers la meilleure expérience possible en matière de connectivité, sur un marché à croissance exponentielle.

SFE* = Supplier Furnished Equipment (équipement fourni par le fournisseur)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 07:00 et diffusé par :