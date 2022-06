ATTENTION MONTRÉAL ! HAVENS EST PRÊT À FAIRE VIBRER LE FESTIVAL GRAND PRIX SUR CRESCENT LE VENDREDI 17 JUIN !





Regardez ici // Écoutez ici // Prochain spectacle

MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'été est dans l'air, et cela signifie que Montréal se prépare à la saison des festivals et à la découverte de nouveaux talents. Havens, un chanteur, auteur-compositeur et guitariste canadien, sera sur la scène Corona du Festival Grand Prix sur Crescent ce vendredi soir pour interpréter son dernier single Recoil.

Cet artiste chevronné s'inspire des groupes nostalgiques tels que The Cure et The Smiths avec un mélange d'Arcade Fire et The Killers. Ses chansons sont toujours inspirantes et offrent une lueur d'espoir dans un monde qui nous met souvent au défi de rester vrai quand tout est si faux. "La musique est l'échappatoire parfait à un monde dur, et je m'efforce d'écrire des chansons qui se connectent avec les gens, quelle que soit leur génération", déclare Andrew Beg, l'homme derrière le surnom.

La passion de Haven pour la musique est née lorsqu'il a découvert le clip iconique de Michael Jackson, Thriller, à un jeune âge. Elle l'a tellement marqué qu'il a commencé à jouer d'instruments de musique, pour ensuite former un groupe et optant pour la guitare comme outil de messagerie. Pour devenir un musicien et un interprète exceptionnel comme son idole, il a décidé de fréquenter le Metalworks Institute, la première école d'arts du spectacle au Canada, pour l'interprétation et la technologie musicale afin de se perfectionner.

Havens interprétera ses chansons originales, dont le tout dernier single Recoil, ainsi que quelques reprises mémorables de INXS et Arcade Fire. Ne manquez pas son spectacle le vendredi 17 juin à 20h15 au Festival Grand Prix sur Crescent.

musicbyhavens.com andrewbeg.com Instagram Spotify iTunes

SOURCE JPM Solutions Marketing Inc.

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 06:45 et diffusé par :