Battre l'ennui avec le plaisir! Banggood lance le premier Banggood Hobby Day





GUANGZHOU, Chine, le 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- À la suite du déploiement du nouveau slogan « Préparez-vous pour le plaisir » en mai 2022, la principale boutique en ligne mondiale Banggood a lancé sa première campagne Banggood Hobby Day le 6 juin. La promotion de 21 jours offre une large gamme de produits et d'accessoires pour les amateurs et les bricoleurs.

« La pandémie de COVID-19 a eu d'énormes répercussions sur la vie de tous, peu importe où ils vivent, ce qui a posé des défis sans précédent à leur santé physique et mentale, a déclaré Vincent Zou, président de Banggood. "Développer un passe-temps aidera les gens à traverser les moments difficiles, donc nous voulons aider tout le monde à faire face aux défis en les invitant à alimenter la passion pour leurs passe-temps et battre l'ennui avec le plaisir."

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, au cours de la première année de la pandémie, la prévalence mondiale de l'anxiété et de la dépression a augmenté de plus de 25 %. On rapporte que depuis l'éclosion de la pandémie, le nombre de patients atteints de dépression a augmenté de 70 millions et l'anxiété de quelque 90 millions, tandis que des centaines de millions d'autres souffrent d'insomnie par rapport à avant.

Qu'il s'agisse de bricoler des maisons, de décorer des voitures ou des motocyclettes, de pratiquer des sports de plein air avec des amis et la famille, ou d'utiliser un drone pour enregistrer les merveilleux moments d'une sortie, les gens peuvent s'amuser grâce à ces activités, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, souligner l'importance de développer un passe-temps comme élément clé d'un mode de vie positif.

Pendant l'événement promotionnel de Banggood Hobby Day, une gamme diversifiée de produits est disponible dans la boutique en ligne, couvrant la gamme de jouets récréatifs, équipement de plein air, outils, électronique numérique, produits de santé à domicile et vêtements de mode pour l'automobile et les accessoires de moto, ainsi que de nombreuses nouvelles offres haut de gamme et jusqu'à 70% de rabais.

À propos de Banggood

Banggood est une boutique en ligne de premier plan au niveau mondial, qui propose des millions de produits bien sélectionnés. De l'électronique grand public aux outils, en passant par la maison, les jouets, le sport et les vêtements, tout peut être livré à domicile en quelques clics.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.banggood.com/aboutBanggood.html

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1762899/Banggood_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 06:26 et diffusé par :