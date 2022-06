Prix de l'inventeur européen 2022: le scientifique canadien Donald Sadoway parmi les finalistes - Le public appelé à voter pour son inventeur favori





MUNICH, le 15 juin 2022 /CNW/ - Le chimiste canadien Donald Sadoway, diplômé de l'Université de Toronto et professeur au MIT, a été nommé pour le Prix de l'inventeur européen 2022. Son invention, des batteries potentiellement capables de révolutionner le stockage des énergies renouvelables, peuvent aider à sortir de notre dépendance aux énergies fossiles.

Les batteries à métal liquide inventées par M. Sadoway permettent le stockage à grande échelle des énergies renouvelables et surpassent certaines limites des batteries au lithium-ion principalement utilisées de nos jours : elles sont ignifuges, elles sont faites à partir de matériaux obtenus localement et ne contiennent pas de métaux précieux. En plus, elles ont l'avantage de conserver leur capacité originelle de stockage pendant plus de 5000 cycles de chargement.

Les lauréats du prix de l'innovation de l'Office européen des brevets seront annoncés le 21 juin 2022 à 6h00 EST. La cérémonie sera diffusée en direct sur inventoraward.org.

Le public canadien est invité à voter pour son inventeur préféré parmi les 13 finalistes, qui se verra remettre le Prix du public. Ce prix sera attribué à l'inventeur ayant obtenu le plus de votes sur popular-prize.epo.org.

Le Prix de l'inventeur européen est l'une des compétitions européennes les plus prestigieuses de sa catégorie. Lancé par l'OEB en 2006, ce Prix annuel récompense, individuellement ou en équipe, les inventeurs dont les innovations ont apporté des réponses aux grands défis de notre temps. Les finalistes et les lauréats sont sélectionnés par un jury indépendant composé d'anciens finalistes. Ensemble, ils examinent les propositions d'inventions à l'aune de leur contribution au progrès technologique, au développement social et durable et à la croissance économique. Un Prix sera décerné par l'OEB dans quatre catégories (Industrie, Recherche, Petites et moyennes entreprises, Pays non membres de l'OEB), et l'OEB annoncera également un Prix « OEuvre d'une vie » lors de la cérémonie virtuelle du 21 juin. Par ailleurs, le grand public peut choisir le gagnant du Prix du public parmi les 13 finalistes en votant en ligne sur le site l'OEB pendant la période précédant la cérémonie. Le vote est ouvert jusqu'au 21 Juin 2022.

