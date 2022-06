Kinetic Technologies annonce la clôture de l'acquisition d'actifs en vertu de son accord d'achat d'actifs passé avec Gain Semiconductor





Kinetic Technologies, une société de semi-conducteurs analogiques et mixtes haute performance concentrée sur le développement des solutions de gestion de l'alimentation et de protection pour les marchés grand public, des communications, industriel, de l'automobile et des entreprises, a annoncé aujourd'hui que la Société avait finalisé l'acquisition de certains actifs en vertu d'un accord d'achat d'actifs avec Gain Semiconductor Incorporated. L'acquisition a été finalisée le 6 mai 2022. Les conditions de la transaction d'actifs incluent le transfert de la propriété intellectuelle composée de brevets, de droits d'auteur et de connaissances de l'industrie en plus des professionnels chevronnés du secteur du contrôle du moteur.

En faisant l'acquisition de la technologie brevetée de pilote sinusoïdal pur de Gain, Puresinetm, Kinetic Technologies est parfaitement positionnée pour apporter un contrôle supérieur du moteur et du mouvement sur le marché. Cette technologie convertit la technologie du contrôle moteur à 3 câbles standard et du contrôle moteur à 6 câbles avancée en une nouvelle classe de solutions de contrôle moteur en maximisant l'efficacité électrique. Une efficacité plus élevée réduit la puissance du moteur nécessaire pour fonctionner, offrant un moyen de concevoir un moteur plus petit et plus léger.

« L'augmentation de l'efficacité électrique du contrôle moteur peint un nouveau tableau pour offrir un environnement plus vert pour notre avenir. En exploitant la capacité de production éprouvée et l'excellence technique de Kinetic Technologies, nous pensons que notre technologie de contrôle moteur est désormais positionnée pour progresser vers la phase suivante de la production et du développement de produit avancé », a déclaré Jeff Gray, DG du Contrôle moteur chez Kinetic Technologies, et ancien PDG de Gain Semiconductor.

« L'espace du contrôle moteur électronique permet à Kinetic Technologies d'étendre davantage son marché potentiel desservi dans les appareils électroménagers grand public, l'automobile et l'industriel. L'introduction des produits de contrôle moteur diversifiera nos offres et élargira notre portefeuille avec des produits commercialement synergiques. Nous pensons que cette transaction nous permettra de pénétrer sur de nouveaux marchés, de travailler avec de nouveaux clients, et d'étendre nos activités avec nos clients existants en vendant des produits haute-performance supplémentaires », a déclaré Kin Shum, PDG de Kinetic Technologies.

À propos de Kinetic Technologies

Kinetic Technologies conçoit, développe et commercialise des semi-conducteurs analogiques et mixtes exclusifs et haute performance sur les marchés grand public, informatique, des communications, industriel, automobile et des entreprises. En plus de concevoir des produits électriques pour protéger, réguler, et surveiller la consommation énergétique, Kinetic fabrique également des produits qui changent, transforment, et protègent des signaux audio, vidéo et de données haute résolution. Les applications peuvent inclure les smartphones, les ordinateurs portables/Chromebook et les accessoires, ainsi qu'un vaste éventail de solutions industrielles, automobiles et d'entreprise. Kinetic Technologies a des centres de R&D dans la Silicon Valley et en Asie, avec des opérations et des chaînes d'approvisionnement basées en Asie et en Europe. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site http://www.kinet-ic.com/.

