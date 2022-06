Huawei accélère sa stratégie de distribution en France en adoptant un modèle 100 % indirect





Huawei renforce sa stratégie commerciale en France, en adoptant un modèle 100 % indirect. L'entreprise accompagne ce changement de modèle par une campagne de certification visant à développer les compétences de ses partenaires dans 3 familles de technologies : les réseaux (notamment les réseaux IP), le stockage de données et l'optique. Huawei France espère ainsi multiplier par deux le nombre de ses partenaires spécialisés d'ici la fin de l'année.

Cette stratégie permettra à Huawei de soutenir la forte croissance de son activité « Entreprises », véritable moteur du groupe grâce à un portefeuille complet, qui couvre l'ensemble du cycle de transformation numérique des entreprises, depuis les réseaux jusqu'aux communications unifiées, en passant par le stockage ou les services Cloud.

« Huawei est le deuxième plus grand investisseur du monde en R&D1. C'est un atout majeur pour nos partenaires, qui peuvent mettre en avant auprès de leurs clients des rythmes d'innovation rapides et des équipements parmi les plus performants du marché. En soutenant leur montée en compétence, en structurant notre système de récompenses et en adoptant un modèle 100 % indirect, nous espérons faciliter leur travail et les aider à saisir de nouvelles opportunités commerciales », explique Sandy Liu, directrice du développement partenaires, Huawei France.

Le nouveau système de certifications inclut plusieurs niveaux et spécialités pour les ingénieurs et commerciaux. Il s'adresse aux partenaires historiques comme aux nouveaux partenaires. Le statut de « partenaire spécialisé » garantit que les entreprises détentrices puissent déployer, installer, configurer, supporter et maintenir les solutions de Huawei dans les familles de produits concernées.

Présent en France depuis 2003, Huawei s'appuie sur un réseau structuré autour de grossistes et partenaires à valeur ajoutée, mais également sur un écosystème de plusieurs centaines de revendeurs et intégrateurs.

Huawei sera présent sur le salon IT Partners, qui se tient ces 15 et 16 juin à Disneyland® Paris (stand R06).

1Selon l'étude « 2021 EU Industrial R&D Investment Scoreboard » publiée par le Centre commun de recherche de la Commission européenne.

