Digital Lumens, Inc., chef de file des technologies propres, fait le point sur d'importantes réductions d'énergie





Digital Lumens, Inc. s'engage publiquement à démontrer la réduction de l'impact environnemental de ses solutions en lançant l'initiative "Global SiteWorx® Savings Dashboard", qui permet de visualiser en temps réel les économies d'énergie réalisées dans les installations des clients à travers le monde.

En date du 5 juin 2022 (Journée mondiale de l'environnement des Nations unies), les économies réalisées portaient sur 358 136 946 kWh d'électricité et 45 483 392 USD, soit une économie de 253 804 tonnes métriques d'émissions de CO2, 851,7 tonnes métriques d'émissions de N2O, et 587 611 barils de pétrole.

"Nombreuses sont les entreprises qui prétendent aider l'environnement", a déclaré Brian Bernstein, PDG de Digital Lumens, Inc. "Notre approche consiste à afficher nos mesures à la vue de tous, démontrant ainsi clairement les progrès réalisés par nos clients grâce à nos solutions."

Une gamme de solutions élargie pour rendre les installations plus durables

M. Bernstein précise que le tableau de bord ne porte que sur l'impact de l'éclairage et des commandes d'éclairage. "Chez Digital Lumens, nous nous sommes d'abord concentrés sur la réduction de la consommation d'énergie grâce à nos solutions d'éclairage intelligent. Ensuite, nous avons cherché à étendre notre portefeuille de solutions SiteWorx Facility Insights au-delà de l'éclairage, témoignant ainsi de notre profond engagement en faveur de l'innovation dans le domaine des technologies propres. Nous aidons nos clients à réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de carbone, à préserver les ressources et à atteindre leurs objectifs de réduction en matière de CO2. Le total des économies réalisées est donc nettement supérieur."

Cette démarche pionnière a valu à Digital Lumens de figurer pendant sept ans sur la prestigieuse liste Global Cleantech 100 du Cleantech Group et au Hall of Fame 2017.

Réduire l'impact environnemental dans les secteurs clés du marché

Digital Lumens, Inc. comprend également la marque Encelium, qui se concentre sur la réduction de la consommation d'énergie par le contrôle et la gestion de la lumière dans les établissements de santé, les immeubles de bureaux, les infrastructures scolaires et les propriétés commerciales.

Depuis plus de vingt ans, Encelium aide ses clients à rendre l'éclairage, source majeure de consommation d'énergie, plus efficace, réduisant ainsi considérablement la consommation d'énergie. Encelium X, une puissante solution de gestion de l'éclairage d'Encelium, permet de réduire la consommation d'énergie au moyen de commandes d'éclairage avancées et conviviales.

Découvrez les innovations et le leadership de Digital Lumens, Inc. en matière de technologies propres.

Digital Lumens, Inc. est une entreprise de portefeuille de Skyview Capital.

