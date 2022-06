Lenovo ouvre officiellement sa première usine de fabrication interne européenne à Ullo, en Hongrie





Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) a officiellement ouvert aujourd'hui les portes de sa première usine de fabrication interne en Europe. Basée à Ullo, en Hongrie, l'usine se concentre principalement sur la construction d'infrastructures de serveurs, de systèmes de stockage et de stations de travail PC haut de gamme, utilisés par les clients dans toute la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Cet investissement pour étendre les opérations de fabrication internationales de Lenovo représente un potentiel économique important pour les secteurs privé et public en Hongrie, avec une capacité de production accrue, un plus grand potentiel de collaboration avec les fournisseurs locaux et la création de nouvelles offres d'emploi. Le site emploie déjà plus de 1 000 personnes à temps plein dans divers rôles d'ingénierie, de gestion et d'exploitation, et leur nombre continuera d'augmenter à mesure que l'installation atteindra sa pleine capacité.

Une infrastructure solide, une main-d'oeuvre qualifiée et un emplacement au centre de l'Europe ont fait de la Hongrie l'emplacement naturel de la première usine de fabrication interne européenne de Lenovo. En outre, une partie de l'investissement de Lenovo a été soutenue par des incitations gouvernementales locales, par l'intermédiaire de l'Agence hongroise de promotion des investissements (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA).

François Bornibus, vice-président directeur et président EMOA de Lenovo, a commenté : « Avec l'ouverture officielle de notre usine de fabrication en Hongrie, nous avons franchi une étape importante dans l'optimisation et l'évolution de notre réseau de fabrication mondial. L'emplacement bien connecté de la Hongrie nous rapproche beaucoup plus de nos clients européens, afin que nous puissions répondre et soutenir leurs besoins, tout en restant à la pointe de l'innovation. Alors que notre entreprise continue de croître dans le monde entier, cette nouvelle installation incroyable jouera un rôle clé dans nos plans visant à assurer le succès futur et à apporter une technologie plus intelligente pour tous en Europe, de manière plus durable, rapide et efficace ».

Róbert Ésik, PDG de l'Agence hongroise de promotion des investissements (HIPA), a ajouté : « Nous sommes ravis que Lenovo, un leader de l'industrie avec une longue histoire dans la fabrication mondiale, ait choisi de coopérer avec nous et d'installer sa nouvelle usine en Hongrie. Avec l'ouverture officielle du site, nous nous attendons à ce que de nouvelles opportunités de collaboration pour les fournisseurs locaux contribuent à l'environnement économique prospère de la Hongrie ».

Couvrant près de 50 000 mètres carrés répartis sur deux bâtiments et trois étages, le nouveau site est l'une des plus grandes installations de fabrication de Lenovo. La ligne de production peut produire plus de 1 000 serveurs et 4 000 postes de travail par jour, chacun conçu spécifiquement pour répondre aux exigences des clients. L'ensemble de l'installation est équipé de capacités d'automatisation innovantes, dont un système de gestion de bâtiment de première classe fonctionnant dans l'atelier et la zone logistique pour surveiller la température, l'humidité, les conditions des actifs et l'étiquetage robotique DIMM. Cela permet à Lenovo de maintenir un contrôle qualité optimal de ses produits.

Le nouveau bâtiment construit à cet effet a été équipé de panneaux solaires d'une capacité de 0,5 mégawatt ? suffisamment d'énergie pour alimenter l'équivalent d'un petit village. La construction locale d'appareils réduit également considérablement les kilomètres parcourus par ces produits, offrant ainsi des options de transport plus efficaces et durables. Ceci, combiné à des procédés de fabrication innovants, tels que le procédé breveté de soudure à basse température de Lenovo, aidera Lenovo à atteindre ses objectifs climatiques fondés sur la science.

L'usine de Hongrie fait partie de la stratégie mondiale de fabrication et de chaîne d'approvisionnement de Lenovo, qui dessert des clients sur 180 marchés à partir de plus de 35 sites de fabrication à travers le monde, notamment l'Argentine, le Brésil, la Chine, l'Allemagne, la Hongrie, l'Inde, le Japon, le Mexique et les États-Unis. Lenovo est largement reconnu pour son modèle de fabrication hybride mondial, qui comprend un mélange de fabrication interne et contractuelle. Principale source d'avantage concurrentiel pour l'entreprise, il offre une plus grande efficacité et un meilleur contrôle sur le développement de produits et les opérations de la chaîne d'approvisionnement, ce qui permet de répondre plus efficacement aux besoins des clients.

En mai 2022, Lenovo a bondi de sept places en un an et se classe désormais au 9e rang du Top 25 mondial de la chaîne d'approvisionnement de Gartner pour 2022. Cette reconnaissance souligne le leadership de Lenovo en tant qu'organisation axée sur les objectifs et centre d'excellence opérationnel au sein de la communauté mondiale de la chaîne d'approvisionnement.

En plus de créer de nouvelles opportunités d'emploi à Ullo et dans les environs, Lenovo poursuit son engagement à soutenir la communauté locale, par le biais d'activités philanthropiques telles que des dons technologiques pour les écoles et les organismes de bienfaisance locaux.

À propos de Lenovo :

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une puissance technologique mondiale dont le chiffre d'affaires s'élève à 70 milliards USD, classée no. 159 au classement Fortune Global 500, qui emploie 75 000 personnes dans le monde, au service de millions de clients chaque année sur 180 marchés.

