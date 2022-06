BCG Digital Ventures lance de nouveaux centres d'innovation en Inde et au Maroc





BCG Digital Ventures (BCGDV), la branche d'innovation et de création d'entreprise de Boston Consulting Group (BCG), ouvre désormais des centres d'innovation à New Delhi, Mumbai et Casablanca, permettant de placer BCGDV dans des écosystèmes à croissance rapide en matière de technologies pionnières, d'intelligence artificielle (IA) et de création de startups.

BCGDV rejoindra la présence établie du réseau BCG en Inde et au Maroc, créant ainsi l'opportunité de tirer parti des efforts combinés de BCGDV avec BCG GAMMA et BCG Platinion. Ces efforts visent à transformer les marchés et les industries clés dans chaque pays. L'expansion du marché dans les deux pays renforce la solide expérience de BCGDV en matière de création et de lancement d'entreprises révolutionnaires pour les organisations publiques et privées pionnières du monde entier.

Le Maroc devient de plus en plus une rampe de lancement pour les entreprises innovantes de haute technologie, et l'écosystème de startups en Inde est le troisième au monde, après les États-Unis et la Chine. L'Inde et le Maroc sont tous deux des terrains extrêmement fertiles pour les entrepreneurs des secteurs technologiques et recèlent d'énormes opportunités en innovation numérique et climatique.

"L'Inde abrite le marché des startups à la croissance la plus rapide au monde", déclare Nipun Kalra, directeur général et partenaire de BCG et nouveau responsable du centre BCGDV en Inde. "BCG Digital Ventures élargira davantage la présence établie de BCG dans la région, en collaborant avec des entreprises nationales et internationales pionnières pour transformer de l'intérieur un large éventail d'industries ".

Pour sa part, Hamid Maher, directeur général et partenaire de BCG et nouveau responsable du centre DV Casablanca ajoute: "L'Afrique offre de nombreuses opportunités pour les innovateurs numériques pour utiliser l'IA et d'autres technologies émergentes afin d'améliorer l'accès à l'éducation, aux soins de santé, aux services financiers et à l'énergie". "En s'appuyant sur des technologies innovantes, BCG Digital Ventures est particulièrement bien positionnée pour libérer le potentiel de nos clients et créer un impact extraordinaire dans la région".

Tous les centres mondiaux de BCGDV sont spécialement conçus pour l'innovation, encourageant une collaboration inégalée entre les équipes mondiales et les clients de BCG. Avec le lancement des centres en Inde et au Maroc, BCGDV aura une présence mondiale dans 12 pays avec 16 centres à Berlin, Casablanca, Chicago, Dubaï, Londres, Los Angeles, Mumbai, New Delhi, New York, Paris, Riyad, Shanghai, Shenzhen, Singapour, Sydney et Tokyo.

Selon Stefan Gross-Selbeck, directeur mondial associé de BCG Digital Ventures : "Lors du choix de nouveaux marchés pour l'expansion, BCG Digital Ventures recherche des emplacements qui offrent une diversité d'idées, des applications technologiques de pointe et des opportunités de croissance". "Plus important encore, nous recherchons des endroits où nous pouvons avoir un impact significatif sur les individus, les technologies et la société dans son ensemble, c'est pourquoi nous sommes particulièrement ravis par les opportunités qui nous sont offertes pour conduire un réel changement avec nos nouveaux sites en Inde et au Maroc", a-t-il conclu.

À propos de BCG Digital Ventures

BCG Digital Ventures (BCGDV) est la branche d'innovation d'entreprise et de création d'entreprise numérique de Boston Consulting Group. L'organisation innove, lance, fait évoluer et investit dans de nouvelles entreprises qui révolutionnent l'industrie avec les entreprises les plus influentes au monde. L'équipe diversifiée et multidisciplinaire d'entrepreneurs, d'opérateurs et d'investisseurs chez BCGDV travaille de manière interfonctionnelle, passant rapidement de l'idée au marché en moins de 12 mois. Fondée en 2014, l'organisation compte 16 centres d'innovation dans le monde. www.bcgdv.com

À propos de Boston Consulting Group

Boston Consulting Group s'associe à des leaders du monde des affaires et de la société pour relever leurs défis les plus importants et saisir leurs plus grandes opportunités. BCG a été le pionnier de la stratégie commerciale lors de sa création en 1963. Aujourd'hui, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour adopter une approche transformationnelle qui profite à toutes les parties prenantes et permettant aux organisations de se développer, de créer un avantage concurrentiel durable et d'avoir un impact sociétal positif.

Nos équipes diversifiées et internationales apportent une expertise sectorielle et fonctionnelle approfondie et un éventail de perspectives qui remettent en question le statu quo et suscitent le changement. BCG offre des solutions par le biais de conseil en gestion de pointe, de la technologie et de la conception, ainsi qu'à travers les projets d'entreprises numériques. Nous travaillons dans un modèle de collaboration unique au sein de l'entreprise et à tous les niveaux de l'organisation cliente, alimentés par l'objectif d'aider nos clients à prospérer et de leur permettre de rendre le monde meilleur.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 02:50 et diffusé par :