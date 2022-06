SecureKloud lance la plateforme CloudEdge pour faciliter l'adoption du cloud computing





Le modèle de plateforme en tant que service réduit les coûts de 80 % et accélère l'intégration du cloud de 90 %

PLEASANTON, Calif., 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- SecureKloud Technologies, l'un des principaux fournisseurs de solutions de transformation du cloud, a annoncé le lancement de son offre de plateforme en tant que service (PaaS) : CloudEdge. Cette plateforme entièrement sécurisée et conforme permet aux entreprises de tirer parti de la puissance de l'automatisation et de faire l'expérience du déploiement agile d'environnements de travail holistiques dans le cloud 10 fois plus rapidement et à une fraction du coût.

Selon Precedence Research, la taille du marché mondial du cloud computing devrait atteindre environ 1614 milliards de dollars américains d'ici 2030 et connaître une croissance robuste avec un TCAC de 17,43 % entre 2022 et 2030.

Une plateforme de cloud computing préfabriquée en libre-service telle que CloudEdge permet aux entreprises de créer des applications riches en processus et en contenu tout en minimisant le coût et la complexité du déploiement, de la gestion et de la mise à jour de la plateforme. Cette combinaison d'infrastructures, de capacités opérationnelles, de surveillance de la sécurité et de gouvernance permettra d'accéder plus rapidement aux ressources du cloud et de profiter de la flexibilité et de l'évolutivité garanties par l'architecture microservices.

À propos de ce lancement, Anand Kumar, directeur des recettes chez SecureKloud, a déclaré : « Avec l'adoption accélérée du cloud au sein des organisations mondiales, une plateforme comme CloudEdge est un besoin vital pour les entreprises qui cherchent à évoluer rapidement. Nous sommes ravis de la lancer sous forme d'abonnement ou de modèle freemium pour nos clients afin de les aider à trouver le moyen le plus idéal de déployer le cloud d'entreprise et de maximiser le potentiel du cloud grâce à des capacités d'hyper automatisation. »

CloudEdge est une plateforme cloud entièrement gérée et hautement automatisée qui permet aux entreprises de transformer et de gérer leur infrastructure cloud à travers n'importe quel CSP (Cloud Service Provider), que ce soit AWS, GCP ou Microsoft Azure. Configurée selon les normes HITRUST, SOC2, HIPAA, PCI, GDPR, la sécurité et les protocoles réglementaires sont garantis, réduisant le risque de violation des données tout en assurant un déploiement sans heurts.

À propos de SecureKloud Technologies Inc. :

SecureKloud est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et d'opérations de transformation des activités informatiques et de sécurisation du cloud, établi dans la baie de San Francisco. Cette société est cotée sur les bourses indiennes (NSE et BSE). La société est un partenaire MSP Next-Gen AWS audité par un tiers, un partenaire AWS Premier, un partenaire GCP (Google Cloud Platform) Premier et un fournisseur de services cloud certifié ISO 27001.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1819513/SecureKloud_Technologies_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 02:02 et diffusé par :