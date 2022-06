Huawei Cloud annonce le lancement de 15 services innovants pour inspirer une nouvelle valeur avec les partenaires et les développeurs





SHENZHEN, Chine, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, lors de la conférence des développeurs et partenaires d'Huawei, Huawei Cloud a annoncé le lancement de 15 services innovants et de deux cadres de collaboration avec les partenaires, GoCloud et GrowCloud. Le concours phare de Huawei sur les technologies de l'information et de la communication, Huawei Developer Competition, a également été lancé lors de la conférence.

Zhang Ping'an, PDG de Huawei Cloud, a déclaré ceci dans son discours d'ouverture : « Alors que les entreprises s'aventurent plus loin encore dans la numérisation, l'adoption du modèle SaaS augmente dans toutes les industries. Nous nous dirigeons vers une décade qui s'annonce dorée pour le SaaS. Huawei Cloud offre la solution Everything as a Service (Tout en tant que service). Nous nous efforçons de construire le meilleur cloud possible pour apporter le modèle SaaS plus rapidement aux industries. En innovant continuellement dans les services dans le cloud et en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires et des développeurs, nous souhaitons stimuler l'innovation et éclairer l'avenir ensemble. »

Les 15 services innovants couvrent l'expertise en tant que service, la technologie en tant que service et l'infrastructure en tant que service. Ils comprennent cinq services aPaaS (plateformes Applicative en tant que service) pour l'industrie, le gouvernement, le chauffage, l'extraction du charbon et l'éducation; deux services aPaaS de base : KooMessage pour les messages multimédias enrichis centralisés et KooMap pour les jumeaux numériques de cartes dans le cloud; ainsi que la nouvelle boutique dans le cloud KooGallery. M. Zhang a également annoncé le lancement du pipeline de gouvernance des données DataArts et divers nouveaux services pour les trois autres pipelines. Ce sont des services humains virtuels pour le pipeline de contenu numérique MetaStudio, ModelBox (un cadre de développement d'applications d'IA) pour le pipeline de développement d'IA ModelArts, et l'environnement de développement intégré (IDE) CodeArts pour le pipeline de développement logiciel DevCloud.

Deux cadres de collaboration, ayant pour but d'améliorer les compétences des partenaires et d'élargir le marché, GoCloud et GrowCloud, ont également été annoncés. GoCloud vise à cultiver les compétences des partenaires, à les aider à construire des solutions et des services robustes sur Huawei Cloud, et à créer plus de valeur pour les clients. GrowCloud vise à aider les partenaires à élargir la couverture client, à accélérer la croissance des ventes et à atteindre un succès partagé.

Huawei Cloud a toujours accordé une grande importance à l'écosystème. Actuellement, Huawei Cloud compte plus de 38 000 partenaires, 3,02 millions de développeurs et 7 400 offres de plateformes de marché publiées par les partenaires. En tant que fondation cloud d'un monde intelligent, Huawei Cloud collabore avec des écosystèmes tels que Kunpeng, Ascend, HarmonyOS et Huawei Mobile Services (HMS) pour soutenir l'écosystème des développeurs. Huawei Cloud vise à attirer plus de 1,4 million de développeurs cette année, et prévoit d'habiliter 5 millions de développeurs dans l'ensemble.

Le concours Huawei Developer Competition, qui a pour thème « Spark Infinity », a été officiellement lancé à la conférence. En tant que principal concours de Huawei pour les technologies de l'information et des communications, le Huawei Developer Competition a mis en place le Cloud Foundation Track et le Industry Track, couvrant six régions du monde et offrant une cagnotte de 5 millions de yuans chinois (CNY). Huawei Cloud invite les étudiants, les entreprises et les passionnés de technologie à se joindre à lui et à créer une nouvelle valeur sur le cloud.

