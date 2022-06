Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 14 juin 2022

Mardi 14/06/2022 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 50 millions $ 11, 17, 18, 25, 36, 41 & 50 No comp. 34. MAXMILLION: 01, 16, 24, 36, 39, 41 & 42 03, 10, 14, 21, 24, 35 & 49 POKER LOTTO Main gagnante: 6-S, 7-C, 8-H, 6-H, 7-S. Légende: C = CLUB,...

La députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une...