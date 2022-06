Huawei lance le module de charge CC FusionCharge 40 kW de nouvelle génération lors de l'EVS35





OSLO, Norvège, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Huawei a lancé son module de charge CC FusionCharge 40 kW de nouvelle génération lors du 35e International Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS35), l'événement international le plus influent dans l'industrie de l'e-mobilité. Ce module de charge fiable, silencieux et très efficace devrait devenir le coeur des installations de recharge des véhicules électriques (VE), afin que les utilisateurs puissent profiter d'une meilleure expérience de charge tandis que les opérateurs et les transporteurs économisent sur les coûts d'exploitation et de maintenance des installations de recharge.

Les valeurs fondamentales du module de charge CC 40 kW de nouvelle génération FusionCharge de Huawei sont les suivantes :

Fiable : les technologies d'enrobage et d'isolation garantissent un fonctionnement fiable à long terme dans des environnements difficiles avec un taux de défaillance annuel inférieur à 0,2 %. En outre, le produit prend en charge l'exploitation et la maintenance (O&M) intelligente et la mise à niveau à distance par voie aérienne (OTA), ce qui élimine le besoin de visites sur site.

Efficace : le produit est 1 % plus efficace que la moyenne de l'industrie. Équipée du module de charge de Huawei, une pile de charge de 120 kW permet d'économiser 1 140 kWh d'électricité chaque année.

Silencieux : le module de charge de Huawei est 10 dB plus silencieux que la moyenne de l'industrie. Lorsqu'il détecte des températures réduites, le ventilateur ajuste automatiquement la vitesse pour réduire le bruit, ce qui le rend adapté aux zones sensibles au bruit.

Polyvalent : évalué EMC de classe B, le module peut être déployé dans les zones résidentielles. En même temps, sa large plage de tension permet de charger différents modèles de véhicules (tensions).

Huawei fournit également un portefeuille complet de solutions de recharge adaptées à différents scénarios. Lors du lancement, Huawei a présenté sa solution résidentielle tout-en-un qui combine des dispositifs photovoltaïques, de stockage d'énergie et de charge.

Le secteur des transports produit environ 25 % des émissions totales de carbone dans le monde. Pour freiner cela, l'électrification est essentielle. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de VE (y compris les véhicules entièrement électriques et hybrides rechargeables) dans le monde ont atteint 6,6 millions en 2021. Dans le même temps, l'UE s'est fixé un objectif ambitieux de zéro carbone d'ici 2050, visant à mettre fin aux véhicules à combustibles fossiles d'ici 2035.

Les réseaux de recharge constitueront une infrastructure clé pour rendre les VE plus accessibles et plus courants. Dans ce contexte, les utilisateurs de VE ont besoin de meilleurs réseaux de recharge, accessibles partout. En attendant, les opérateurs d'installations de recharge cherchent des moyens de connecter en douceur les réseaux de recharge au réseau électrique. Ils ont également besoin de produits sûrs, fiables et efficaces pour minimiser les coûts d'exploitation des installations pendant leur cycle de vie et maximiser les revenus.

Lors du lancement, Huawei a partagé sa vision d'intégrer l'électronique de puissance et les technologies numériques pour offrir aux utilisateurs de VE une meilleure expérience de charge. Il contribue également à la construction de réseaux de recharge plus écologiques et plus efficaces qui peuvent évoluer en douceur vers le niveau suivant, ce qui accélère l'adoption des VE.

Peng Jianhua, président de Huawei Digital Power Intelligent Charging Business, a déclaré : « Dans le cadre de notre campagne visant à réduire les émissions du secteur des transports, Huawei espère travailler avec des partenaires de l'industrie et promouvoir la modernisation des installations de recharge. Nous fournissons des technologies et des modules de base, ainsi que des solutions de plateforme intégrées de systèmes photovoltaïques, de stockage et de charge pour un avenir meilleur et plus vert. »

