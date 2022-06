Forescout étend son programme de distribution avec une nouvelle offre de partenaires de fournisseurs de services gérés





Forescout Technologies, leader de la cybersécurité automatisée, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son programme Envision Channel, en lançant un nouveau programme de partenariat pour les fournisseurs de services gérés (MSP), afin de soutenir les clients par des capacités de service techniques et professionnelles améliorées.

Conçue pour offrir aux partenaires les plus expérimentés et les plus compétents techniquement de Forescout de nouvelles options de licence flexibles, une facturation de la consommation et des ressources spécialisées, l'extension du programme MSP améliore l'expérience de déploiement et de support client des partenaires. Les partenaires Forescout, tels que BT et Accenture, ont joué un rôle déterminant dans l'amélioration des programmes, afin de relever les défis croissants de sécurité de leurs clients mondiaux.

Kevin Brown, directeur général de la sécurité chez BT, a déclaré : « La cybersécurité est une priorité pour nos clients, qui veulent tous s'assurer qu'ils disposent des meilleures protections pour leurs actifs les plus critiques. BT est partenaire de Forescout depuis plusieurs années et nous avons plus de 50 professionnels techniques accrédités par Forescout, qui soutiennent les déploiements de clients dans le monde entier. Cette nouvelle amélioration du programme s'aligne sur la demande de nos clients pour des solutions plus rapides et plus intégrées, qui s'attaquent à l'évolution du paysage des menaces et permettent de réaliser leurs opportunités ».

« Le programme de canaux de Forescout a joué un rôle central dans le parcours commercial de notre entreprise. Nos partenaires de distribution ont aidé d'innombrables entreprises du monde entier à obtenir une plus grande visibilité de leurs cyberactifs, afin d'atténuer rapidement les risques critiques », a déclaré Keith Weatherford, vice-président des ventes mondiales chez Forescout. « L'évolution du terrain numérique crée une nouvelle demande pour activer les services et les capacités de Forescout, de sorte que ces nouvelles initiatives fourniront un ensemble transparent de ressources de formation et d'habilitation pour les encourager sur cette voie ».

« Nous considérons ce programme comme une excellente extension de la valeur que nous offrons à nos clients, en partenariat avec Forescout », a déclaré Jamie Bass, directeur général de la Sécurité chez Accenture. « Permettre à une organisation de tirer plus facilement parti des capacités de pointe de Forescout en matière de visibilité du réseau, en tant que service pris en charge par notre équipe de prestation mondiale, diminue la nécessité pour une organisation d'embaucher et de former sa propre équipe pour déployer et exécuter la solution ».

Le programme Forescout Envision Channel englobe désormais :

Programme de partenariat pour les services gérés et la prestation de services : Exclusivement pour les partenaires qui ont démontré un haut niveau d'expertise technique et de compétence lors du déploiement et du support de la plate-forme Forescout. Il fournit aux partenaires hautement qualifiés des options de licence et de facturation flexibles en échange de la possession de l'expérience de support client

Mise à jour du portail des partenaires et de la nouvelle plateforme Forescout Academy : Accès rapide à des actifs et des ressources d'apprentissage riches sur le plan numérique, pour démontrer et être reconnu pour les compétences techniques de la plate-forme Forescout et un large éventail de capacités.

Expansion du parcours d'apprentissage des partenaires : Dans le cadre de la nouvelle orientation du programme Envision Channel, Forescout a développé un cours d'ingénieur accrédité pour introduire le personnel des partenaires techniques à la plate-forme Forescout Continuum. En outre, la société a créé le programme Forescout Forerunner, qui reconnaît les partenaires qui accélèrent l'intégration et la prestation de services pour les utilisateurs finaux des clients.

Avec ses nouvelles accréditations d'ingénieur partenaire et de support technique et son nouveau programme de services gérés, Forescout reconnaît et récompense son écosystème mondial de partenaires, pour générer de nouvelles opportunités de revenus et reconnaître la valeur ajoutée qu'elles apportent au succès de l'entreprise.

Pour en savoir plus sur le programme Envision Channel de Forescout, visitez : https://www.forescout.com/resources/managed-service-provider-partner-program-overview/

À propos de Forescout

Forescout Technologies, Inc. assure l'automatisation de la cybersécurité sur le terrain numérique, en maintenant un alignement continu entre le cadre de sécurité des clients, et leurs réalités numériques, et ce pour tous les types d'actifs. La plateforme Forescout Continuum offre une visibilité à 100 % des actifs, une conformité continue, une segmentation du réseau et une base solide pour le modèle Zero Trust. Depuis plus de 20 ans, des organisations du classement Fortune 100 et des agences gouvernementales font confiance à Forescout pour leur apporter une cybersécurité automatisée à grande échelle. Forescout fournit à ses clients une intelligence basée sur les données pour détecter avec précision les risques, et remédier rapidement aux cybermenaces sans perturber les actifs essentiels de l'entreprise. www.forescout.com

Gérer le cyber-risque, ensemble.

