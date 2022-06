Prix Blue Planet 2022 : Annonce des lauréats - THE ASAHI GLASS FOUNDATION





Cette année marque la 31e attribution du prix Blue Planet, le prix environnemental international parrainé par l'Asahi Glass Foundation, présidée par Takuya Shimamura. Chaque année, la Fondation sélectionne deux lauréats, des particuliers ou des organisations, qui ont contribué de manière significative à la résolution de problèmes environnementaux dans le monde. Le conseil d'administration a sélectionné les lauréats suivants pour le prix Blue Planet 2022.

Lauréats de 2022

Sa Majesté Jigme Singye Wangchuck, quatrième roi du Bhoutan

Né dans le Royaume du Bhoutan, Date de naissance : 11 novembre 1955

Sa Majesté Jigme Singye Wangchuck, quatrième roi du Bhoutan, est le leader visionnaire qui a introduit la philosophie de développement du Bonheur national brut (Gross National Happiness (GNH)) qui place le bien-être du peuple au coeur des activités et des programmes de développement. La philosophie GNH attribue de l'importance à la conservation environnementale, au développement durable et équitable, et à la promotion de la culture et des valeurs sociales qui contribuent au bonheur collectif. L'utilisation du bonheur en tant qu'indicateur social a été adoptée par les Nations unies et l'OCDE l'a également employé dans ses rapports, comme inspiration pour un paradigme alternatif à la société moderne.

Le professeur Stephen Carpenter (États-Unis)

Né aux États-Unis, Date de naissance : 5 juillet 1952

directeur émérite du Center for Limnology,

professeur émérite de biologie intégrative Stephen Alfred Forbes, Université de Wisconsin-Madison

Le professeur Stephen Carpenter effectue des recherches sur les écosystèmes lacustres depuis plus de 40 ans. Dans ses recherches sur l'eutrophisation lacustre par des nutriments comme le phosphore et l'azote, il a étudié la résilience des lacs à l'aide de modèles mathématiques, fournissant une nouvelle perspective sur les systèmes sociaux-écologiques. Il a également travaillé sur la pollution environnementale par le phosphore et l'azote attribuable à l'utilisation des sols, soulignant l'état critique du cycle de phosphore global et la nécessité d'examiner l'activité humaine d'un point de vue géochimique général.

Chaque lauréat reçoit un certificat de mérite, un trophée commémoratif et un prix de 50 millions de yens japonais.

Nous souhaitons tenir la cérémonie de remise des prix Blue Planet et des conférences commémoratives, éventuellement à plus petite échelle, tout en adoptant des mesures adéquates pour éviter l'infection par le nouveau coronavirus. La cérémonie de remise des prix est prévue pour le mercredi 5 octobre 2022 à Tokyo Kaikan. Des conférences commémoratives sont prévues pour le 6 et le 8 octobre 2022, à l'Université de Tokyo et à l'Université de Kyoto, respectivement.

