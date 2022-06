Transition d'un cabinet membre à Bahreïn par Andersen Global





Andersen Global annonce qu'Awael, basé à Bahreïn, un cabinet collaborateur depuis 2019, était désormais un cabinet membre de l'association et le dernier à adopter la marque Andersen, renforçant ainsi la présence mondiale de l'organisation au Moyen-Orient, pour répondre à la demande croissante de solutions harmonieuses dans la région.

Fondée en 2014, Andersen à Bahreïn fournit une gamme complète de services de fiscalité et de conseil, y compris la conformité, les litiges, la gestion des risques, la diligence raisonnable, la gouvernance d'entreprise et l'optimisation des processus métiers. Dirigée par le directeur général, Abbas Radhi, le cabinet fournit des solutions complètes à des clients allant des entreprises émergentes à celles gérées par leurs propriétaires, en passant par des entités publiques.

« Notre cabinet s'est énormément développé au cours des dernières années et l'adoption de la marque Andersen est la prochaine étape du développement de notre cabinet », a déclaré Abbas. « Devenir un cabinet membre d'Andersen Global nous permet de mieux servir nos clients, avec un service sans frontières et de premier ordre. Nous sommes impatients de travailler aux côtés des autres cabinets membres de la région, alors que nous nous efforçons d'être un cabinet de premier plan dans le pays et la région ».

Mark Vorsatz, président-directeur général d'Andersen Global, a ajouté : « Abbas et son équipe entretiennent des relations de travail solides et synergiques avec les autres cabinets membres de la région. Le cabinet a fourni de précieuses informations sur l'évolution du marché de Bahreïn et nous permettra de maintenir un avantage concurrentiel dans la région ».

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd'hui plus de 11 000 professionnels à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 360 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

