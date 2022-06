Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète du tunnel en direction de la Rive-Sud durant la fin de semaine du 17 au 20 juin

BRP annonce aujourd'hui qu'elle a augmenté le total des engagements disponibles aux termes de sa facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars canadiens pour le porter à 1,5 milliard de dollars canadiens, et qu'elle a obtenu un prêt à...

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire une mise à jour à l'intention des automobilistes concernant la fermeture de voie en alternance sur le pont-jetée LaSalle pour des travaux de réparation. Le projet tarde à être achevé...