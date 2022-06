Suzano lance une initiative de capital-risque dotée de 70 millions USD à investir dans des start-ups





Suzano, le plus grand producteur mondial de pâte de bois dur et une référence mondiale dans le développement de solutions durables et innovantes à partir de sources renouvelables, annonce aujourd'hui le lancement de Suzano Ventures, une initiative mondiale de capital-risque d'entreprise.

Suzano Ventures investira 70 millions USD dans une série d'entreprises offrant le potentiel de révolutionner leur secteur et au-delà, en s'attaquant à certains des défis environnementaux les plus pressants du monde. L'initiative se concentrera sur les entreprises opérant dans au moins une des quatre applications de la bioéconomie : améliorer la mesure et la gestion de la séquestration du carbone, accélérer et maximiser le rendement de l'agroforesterie, développer de nouvelles technologies et applications pour la biomasse de la pâte à papier, et créer un emballage en pâte à papier plus efficace à partir de sources renouvelables.

Tous les investissements seront conformes à l'éthique de Suzano en matière d'« innovabilité », c'est-à-dire la recherche de solutions durables par l'innovation, qui est au coeur de toutes les activités de Suzano. Les investissements seront alloués à des entreprises au stade du financement d'amorçage et de série A. Suzano Ventures disposera également d'une structure de programmes d'accélération qui tirera parti des solutions en phase de laboratoire ou cherchant une validation commerciale (avant amorçage).

«?Suzano a créé Suzano Ventures pour assurer le soutien et le financement de l'écosystème en pleine croissance des entrepreneurs qui apportent des idées nouvelles à la bioéconomie et aux défis environnementaux plus larges auxquels nous sommes tous confrontés. Suzano Ventures apportera un soutien financier et stratégique à ces entreprises et, en utilisant le réseau et les ressources plus larges de Suzano, contribuera à accélérer les solutions durables pour le secteur de la pâte à papier et au-delà?», a déclaré Julio Ramundo, directeur de Carbon Businesses and Corporate Ventures chez Suzano.

Forte d'une longue tradition de promotion de nouvelles idées, Suzano a évolué durant ses 98 ans d'existence, et a, ces dernières années, investi dans un certain nombre de start-ups dans le cadre de ses efforts pour identifier de nouvelles utilisations durables de la biomasse d'eucalyptus. Parmi ses plus récents succès, citons Spinnova, une entreprise finlandaise qui a mis au point la technologie permettant de produire une fibre textile hautement durable à partir de fibres de pâte à papier à base de bois.

L'investissement initial de Suzano dans Spinnova, réalisé en 2017, était de 5 millions ?, auquel ont succédé d'autres cycles d'investissement. En 2021, Spinnova était cotée au Nasdaq Helsinki et sa capitalisation boursière s'élevait à 390 millions ?. Suzano Ventures cherche maintenant à développer des projets similaires et à assurer une plus grande structure et une plus grande agilité en analysant des projets innovants et des startups émergentes à la recherche de capitaux, qui correspondent aux domaines d'expertise de Suzano.

