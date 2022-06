Déclaration de la FCEI sur la suspension de la vaccination obligatoire pour les voyages intérieurs et internationaux





MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est ravie que le gouvernement fédéral ait annoncé la suspension de la vaccination obligatoire pour les voyages intérieurs et internationaux. C'est une excellente nouvelle pour bon nombre de Canadiens et de PME des secteurs de l'hébergement/restauration, de l'événementiel, du voyage et du tourisme.

Il était temps que la vaccination obligatoire pour les voyages sur le territoire national soit suspendue. En autorisant toute la population du pays à se déplacer en avion, en train et en bateau, les secteurs les plus durement touchés depuis deux ans par la pandémie et les restrictions vont pouvoir souffler. Ce sera aussi le cas pour les entreprises dont les employés ont besoin de prendre l'avion ou le train dans le cadre de leur travail.

Malgré la levée de la plupart des restrictions et la suspension temporaire des tests de dépistage aléatoires dans les aéroports pour les voyageurs vaccinés, d'autres restrictions restent en vigueur pour les voyages internationaux.

En effet, les voyageurs non vaccinés seront toujours contraints de s'isoler à leur retour au Canada. C'est un fardeau supplémentaire pour de nombreuses entreprises et leurs employés qui doivent traverser la frontière pour le travail, notamment les camionneurs. Le gouvernement fédéral n'a pas non plus précisé quand il lèvera les restrictions imposées aux voyageurs internationaux non vaccinés.

Le fait de renforcer la confiance des consommateurs et d'attirer les visiteurs en facilitant les déplacements dans le pays ainsi que le tourisme international aidera un plus grand nombre d'entreprises locales à se rétablir complètement. Le gagne-pain de beaucoup de PME, notamment celles des secteurs du commerce de détail, de l'hébergement et de la restauration, dépend du tourisme international. C'est pourquoi la FCEI exhorte le gouvernement fédéral à publier rapidement un plan pour lever toutes les restrictions de voyage.

-- François Vincent, vice-président de la FCEI

