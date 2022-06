Les Métallos appuient l'entente des partis d'opposition visant à protéger les retraites





Après des années de militantisme visant à assurer légalement la protection des retraites en cas de faillite d'une entreprise, le Syndicat des Métallos annonce qu'il accorde son plein appui à une nouvelle entente tripartite entre trois partis fédéraux qui concrétiserait finalement ces protections.

«Les retraites, c'est du salaire différé, mais trop souvent nous avons constaté comment les lois actuelles permettent aux dirigeants d'entreprises et à d'autres créanciers d'être pleinement payés, ne laissant rien aux travailleurs de ce qu'ils ont gagné en vue de leur retraite. Il s'agit carrément de vol», a fait valoir le directeur national des Métallos Marty Warren.

La députée conservatrice Marilyn Gladu, la députée bloquiste Marilène Gill et le député néo-démocrate Daniel Blaikie ont annoncé la conclusion d'une entente tripartite aujourd'hui.

Les trois partis ont convenu de voter pour renvoyer le projet de loi de Marilyn Gladu (C?228) au comité la semaine prochaine. À cette étape, les partis voteront ensemble afin d'y apporter des modifications. La loi qui en découlera accordera la priorité au paiement des pensions et des indemnités de cessation d'emploi qui sont dues aux travailleurs dans les cas de faillite et d'insolvabilité d'entreprises. Après l'adoption par le Comité, les trois partis détiendront également les voix pour faire adopter ce projet de loi à la Chambre des communes.

«Nous revendiquons depuis des années la protection des retraites. Il est rassurant de voir ces trois partis se porter à l'écoute de nos membres et s'unir pour faire passer les travailleuses et travailleurs avant la joute politique partisane. Nous espérons que les libéraux soutiennent également ces changements, afin de les rendre unanimes», a souligné le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux. «Sous les lois actuelles, les travailleurs ont souvent vu leurs retraites dilapidées et leur avenir disparaître sous leurs yeux. Une fois ce projet de loi adopté, les travailleurs et travailleuses au Canada seront beaucoup plus confiants de recevoir ce qui leur est dû.»

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

