Bilan 2022 des DPJ - Le ministre Carmant accueille avec intérêt le bilan de la dernière année

QUÉBEC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a accueilli avec intérêt l'édition 2022 du bilan des directeurs de la protection de la jeunesse (DPJ) du Québec, et a pris connaissance des données présentées dans le document. Celles-ci montrent en effet les nombreux efforts déployés sur le terrain pour assurer la sécurité et le développement des enfants, dans un contexte pandémique prolongé.

Dans ce bilan annuel, qui a pour thème « J'aimerais vous dire! » afin de rappeler qu'il faut placer l'enfant au coeur des interventions, les DPJ ont choisi d'aborder différents projets novateurs en place au Québec et qui ont un effet positif réel en matière de protection de la jeunesse et sur le développement des enfants.

Le ministre Carmant tient à rappeler que plusieurs actions ont été déployées au cours des dernières années afin de rehausser la qualité et l'accès aux services pour les jeunes en difficulté et leur famille et de consolider les services en protection de la jeunesse. Parmi les grandes réalisations récentes, mentionnons :

le déploiement des Étapes de mise en oeuvre des recommandations de la Commission Laurent, qui visent à transformer les services offerts aux jeunes et aux familles en misant sur la prévention et la participation des acteurs clés de la communauté et des différents réseaux;





la nomination de madame Catherine Lemay à titre de directrice nationale de la protection de la jeunesse;





à titre de directrice nationale de la protection de la jeunesse; la sanction, le 26 avril dernier, du projet de loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse, qui a pour objectifs, notamment, de mieux prévenir la détérioration des situations, d'assurer un meilleur filet de sécurité pour les familles vulnérables et de rappeler l'importance de la responsabilité collective ainsi que la nécessité de mieux communiquer les renseignements nécessaires pour protéger les enfants.

Citation :

« Je profite de l'occasion du dépôt du bilan des DPJ pour saluer le travail des équipes, de même que les efforts déployés par celles-ci pour améliorer nos façons de faire, au bénéfice de nos enfants et de leur famille. Depuis bientôt quatre ans, notre gouvernement a fait des enfants du Québec une priorité et plusieurs actions concrètes ont été posées. Nous avons notamment revu nos standards de pratique, modifié la Loi sur la protection de la jeunesse, déployé Agir tôt, et maintenant nous en voyons les effets concrets. Il reste cependant encore beaucoup à faire et c'est pourquoi nous redoublerons d'efforts au cours des prochains mois, devant les défis qui nous occupent. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Parmi les constats présentés dans le bilan des DPJ, mentionnons une augmentation de 12,5 % des signalements au cours de la dernière année, avec une moyenne de 40 signalements de plus par jour.





Le bilan rapporte également que les signalements proviennent en majorité des employés d'organismes publics, à 34 %. Il fait aussi état du fait que le principal milieu de vie des enfants pris en charge par les DPJ est toujours le milieu familial (53,7%) et que, cette année encore, une plus grande proportion d'enfants demeurent auprès d'une personne significative (14,7%).





Rappelons que le gouvernement a investi massivement dans les secteurs de la jeunesse au cours des quatre dernières années :

18 millions $ en février 2019 afin de mieux soutenir et former les intervenants en protection de la jeunesse;



47 millions $ en juillet 2019 pour consolider les services et contribuer à éliminer les listes d'attente par l'embauche de 400 intervenants;



90 millions $ en juillet 2020 pour les services aux jeunes en difficulté et leur famille;



48,9 millions $ en mars 2021 pour le rehaussement des services de proximité offerts dans le cadre du programme Jeunes en difficulté, dont 28 millions $ pour les services de proximité;



40,5 millions $ en mars 2022 pour soutenir les actions en matière de santé et de services sociaux des Étapes de mise en oeuvre des recommandations Laurent.

Liens connexes :

Le 6 mai dernier, le ministre Carmant soulignait le un an du dépôt du rapport final de la Commission Laurent et dressait le bilan des efforts déployés au cours des derniers mois afin de transformer les services offerts aux jeunes et aux familles.

Pour prendre connaissance de l'état d'avancement des étapes de mise en oeuvre des recommandations de la commission Laurent, consulter le document Bilan et perspectives du 3 mai 2022.

