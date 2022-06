Le ministre Wilkinson lance un document de travail pour orienter l'élaboration de la stratégie canadienne sur les minéraux critiques





TORONTO, le 14 juin 2022 /CNW/ - Nous avons absolument besoin des minéraux critiques pour propulser l'économie numérique de demain, fondée sur l'énergie verte. Dans un marché où la demande pour ces minéraux très importants est en croissance, mais l'offre limitée, le Canada se retrouve devant l'occasion économique d'une génération - une occasion que le gouvernement du Canada veut saisir tout en réalisant les objectifs ambitieux qu'il s'est fixés pour le climat et la nature.

Tirant profit de l'enveloppe de près de 3,8 milliards de dollars affectée aux minéraux critiques dans le budget fédéral de 2022, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a rendu public un document de travail pour orienter l'élaboration de la stratégie canadienne sur les minéraux critiques.

Le Ministre a fait cette annonce à l'occasion du congrès de l' Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (site en anglais seulement), qui a rassemblé plus de 20 000 participants, dont les provinces, les territoires, des leaders d'organisations autochtones nationales, des représentants de l'industrie et des membres du public.

Le document de travail sollicite les commentaires des provinces et territoires, des peuples autochtones, de l'industrie et d'autres intervenants sur le document de travail de la stratégie, laquelle visera les cinq grands objectifs suivants :

croissance économique et compétitivité;

protection de l'environnement et action climatique;

renforcement de la sécurité et des collaborations avec les alliés;

progrès dans la démarche de réconciliation;

renforcement de la diversité et de l'inclusion.

Toute personne désireuse de soumettre des commentaires au sujet du document de travail de la stratégie canadienne sur les minéraux critiques peut le faire d'ici le 31 août 2022. La stratégie sera rendue publique vers la fin de 2022.

Le plan d'action 2021 du Plan canadien pour les minéraux et les métaux (PCMM) a également été lancé à l'occasion du congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs. Élaboré par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en partenariat avec les peuples autochtones et en collaboration avec l'industrie, la communauté des innovateurs et d'autres intervenants, le PCMM est un plan pancanadien destiné à améliorer la compétitivité de tout le secteur des minéraux et des métaux et de placer le Canada en position favorable pour saisir les possibilités qui se présentent.

« La stratégie canadienne sur les minéraux critiques transformera le Canada en fournisseur mondial de choix de minéraux critiques et de matériaux nécessaires à l'édification d'une économie numérique fondée sur l'énergie verte à l'échelle mondiale. Nous travaillerons avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, l'industrie et d'autres intervenants à élaborer une stratégie qui créera de bons emplois pour les Canadiens, stimulera notre économie et fera de notre pays un joueur indispensable sur la scène internationale. »

Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

La stratégie sur les minéraux critiques s'inscrit dans le cadre du plan climatique renforcé du Canada intitulé Un environnement sain et une économie saine , qui contribue à l'objectif du Canada de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

intitulé , qui contribue à l'objectif du de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La stratégie aidera le ministre des Ressources naturelles et le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie à remplir l'un des engagements énoncés dans leurs lettres de mandat, soit de concevoir et de lancer une stratégie canadienne sur les minéraux critiques pour positionner le Canada au premier plan de l'exploration, de l'extraction, du traitement et de la fabrication, pour améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques et pour faire du Canada une nation minière chef de file.

au premier plan de l'exploration, de l'extraction, du traitement et de la fabrication, pour améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques et pour faire du une nation minière chef de file. Ces travaux tireront parti des succès récents obtenus au Canada dans le domaine des minéraux critique, notamment quelques investissements majeurs dans l'industrie canadienne des véhicules électriques.

dans le domaine des minéraux critique, notamment quelques dans l'industrie canadienne des véhicules électriques. La stratégie sur les minéraux critiques s'inscrira en complémentarité des travaux des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources .

. Publié en 2019, le PCMM fédéral-provincial-territorial visait à accroître la compétitivité du Canada et à saisir des possibilités, comme celle de bâtir une économie mondiale carboneutre. Le plan d'action 2020 du PCMM , la version mise à jour du plan d'action 2020 et le plan d'action 2021 du PCMM prévoient des mesures tangibles afin de concrétiser le PCMM et d'obtenir des résultats pour les Canadiens.

et à saisir des possibilités, comme celle de bâtir une économie mondiale carboneutre. Le , la et le prévoient des mesures tangibles afin de concrétiser le PCMM et d'obtenir des résultats pour les Canadiens. Le plan d'action 2021 prévoit des mesures tangibles pour concrétiser le PCMM. Parmi ces mesures, mentionnons la publication de la Stratégie pancanadienne de géoscience, qui contribuera à répondre à la demande croissante de minéraux et de métaux exploités de façon responsable, à atténuer les changements climatiques et à stimuler le développement économique, en plus de permettre la tenue d'ateliers un peu partout au Canada pour favoriser l'approvisionnement auprès des entreprises autochtones. Ce plan d'action fait également le point sur les mesures destinées à réduire l'empreinte des activités minières, à mettre au point des solutions canadiennes à des problèmes miniers d'envergure mondiale, à améliorer les connaissances sur le secteur minier, à établir une image de marque pour l'industrie minière canadienne et à collaborer dans le domaine des minéraux critiques. Enfin, il contient une stratégie qui permettra de suivre les progrès accomplis par rapport aux objectifs du PCMM et aidera à cerner de futurs domaines de travail.

