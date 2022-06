LA VERSION ALPHA DU BATTLE ROYALE DE NETMAR « HYPESQUAD » DISPONIBLE SUR STEAM





Vivez des combats intenses et rapprochés et recevez un Ride Skin en édition limitée

LOS ANGELES, 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- Netmarble, un développeur et éditeur de premier plan d'expériences de jeu de haute qualité, a annoncé le début du test alpha pour HypeSquad, son TPS Battle Royale pour PC Window. Les joueurs peuvent participer au test alpha à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 juin sur Steam. Découvrez une nouvelle bande-annonce présentant les combats rapprochés au rythme effréné du jeu sur YouTube .

Les joueurs peuvent télécharger l'application de démonstration sur Steam ou recevoir un code Steam depuis le site officiel du jeu . En participant au test alpha, les joueurs recevront une récompense sous la forme d'un Ride Skin, qui pourra être utilisé pendant la phase de test ainsi qu'après le lancement officiel du jeu. Pendant la période de test alpha, les joueurs pourront découvrir deux modes de jeu : le mode Survie et le mode Conquête. Alors qu'il est possible de rejoindre une escouade de trois joueurs pour jouer en mode Survie à tout moment, les matchs en solo en mode Survie et ceux en escouades de trois joueurs en mode Conquête seront disponibles selon le calendrier des serveurs régionaux.

Cette version alpha sera disponible en 9 langues, dont l'anglais, le portugais, le français, l'allemand et l'espagnol, avec cinq serveurs situés dans le monde entier (Amérique du Nord, Asie, Amérique du Sud et Europe).

Le jeu présente un choix diversifié de personnages, chacun avec des antécédents et des motivations différentes. Il y a aussi un mélange d'options uniques de mêlée et à distance que les joueurs peuvent choisir pour de multiples combinaisons d'armes. Plusieurs éléments et améliorations attendent également les joueurs sur le terrain pour booster leurs performances, notamment des aides et des amplificateurs. Enfin, les objets interactifs de Hype Squad, comme les tyroliennes et les trampolines, ajoutent une couche de stratégie que les joueurs doivent prendre en compte lorsqu'ils s'efforcent de remporter la victoire sur le champ de bataille.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site officiel du jeu ( hypesquad.netmarble.com/ ) et nos canaux Discord , YouTube , Facebook , Twitter et Reddit .

À propos de Netmarble Corporation

Fondée en Corée en 2000, la société Netmarble Corporation est un développeur et un éditeur de premier plan qui repousse les limites de l'expérience du jeu mobile avec des jeux très innovants, notamment Seven Knights 2, Ni no Kuni: Cross Worlds, MARVEL Future Revolution, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution et MARVEL Future Fight. En tant que société mère de Kabam et de SpinX Games, et actionnaire principal de Jam City et de HYBE (anciennement Big Hit Entertainment), Netmarble s'efforce de divertir le public du monde entier avec une variété de jeux mobiles basés sur ses puissantes franchises et ses collaborations avec des détenteurs de propriété intellectuelle dans le monde entier. Vous trouverez de plus amples informations sur le site http://company.netmarble.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1837940/IMG_7089.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1681510/Netmarble_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 juin 2022 à 16:00 et diffusé par :