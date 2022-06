HAN-LOGEMENT ET LA VILLE DE COWANSVILLE INAUGURENT HUIT NOUVEAUX LOGEMENTS ADAPTÉS POUR PERSONNES AYANT UN HANDICAP





En partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, la Société d'habitation du Québec et la Société canadienne d'hypothèque et de logement

Cowansville, QC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'organisme Han-Logement a inauguré aujourd'hui un immeuble de 8 logements sur la rue Léopold à Cowansville. Ces logements neufs, à prix modiques, sont adaptés et dédiés à des personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA).

La construction et l'aménagement de ces bâtiments, au coût de 1,8 million $, ont été réalisés grâce au partenariat financier entre Han-Logement, le Fonds immobilier de solidarité FTQ, le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ) et le gouvernement du Canada, par le biais de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Desjardins Entreprises est aussi un intervenant important de ce projet en accordant un prêt hypothécaire, appuyé par la Caisse d'économie solidaire Desjardins (Cécosol) et Investissement Québec (IQ).

La SHQ a versé un montant de 358 800 $ provenant du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). La SHQ offre aussi à tous les locataires éligibles la possibilité de bénéficier de son Programme de supplément au loyer. Ces derniers peuvent ainsi se loger en déboursant un montant qui n'excède pas 25 % de leurs revenus. Cette aide additionnelle estimée à plus de 900 000$, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Cowansville.

Comme dans tous les projets de Han-Logement, l'appui de la communauté s'est avéré essentiel pour sa réussite. La Ville de Cowansville a su manifester son leadership à toutes les étapes. Elle a notamment offert gracieusement le terrain et facilité sa préparation avant le début des travaux en plus d'assumer une partie du financement. Des gens d'affaires locaux soucieux du bien-être et de l'intégration optimale de tous les membres de leur communauté ont également contribué financièrement. L'Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi (APHPBM) a quant à elle déployé beaucoup d'énergie pour mobiliser le milieu et faire la promotion du projet.

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi je suis très heureuse de soutenir ce merveilleux projet dans Brome-Missisquoi qui offre aux nouveaux locataires des logements abordables et inclusifs dans la collectivité où ils se sentent chez eux. La réalisation de ce projet témoigne de la résilience de notre communauté et constitue un autre bel exemple de l'Initiative pour la création rapide de logements. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Brome-Missisquoi

« Je salue l'ensemble des partenaires pour le travail réalisé dans ce projet qui nous mène à cette inauguration importante pour la communauté de Cowansville. Notre gouvernement est fier d'avoir contribué à cette construction qui remplit parfaitement l'objectif de loger adéquatement des personnes ayant des besoins particuliers. L'habitation est une priorité pour notre gouvernement et je me réjouis du fait que ces locataires bénéficient d'une meilleure qualité de vie grâce aux logements inaugurés aujourd'hui. »

Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, au nom de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« C'est vraiment un privilège pour nous d'avoir pu contribuer à la réalisation de ce projet de logements adaptés, unique dans notre région, et surtout une grande fierté de constater l'implication et la générosité des donateurs d'ici. L'accessibilité universelle est au coeur des préoccupations de la Ville de Cowansville depuis plus de 10 ans et ce beau projet vient changer concrètement la vie de huit personnes. C'est la preuve que la collaboration entre les acteurs du milieu peut contribuer à la création de projets porteurs et significatifs pour la communauté ».:

Mme Sylvie Beauregard, mairesse de Cowansville

« Merci à tous les donateurs et surtout, un merci spécial, à la Ville de Cowansville, surtout à notre mairesse Mme Sylvie Beauregard, d'avoir cru en ce beau projet et d'y avoir travaillé très fort pour le voir se réaliser. Il y a maintenant huit personnes handicapées qui ont un domicile et une porte, bien à eux ! »

Mme Frances Champigny, présidente de l'Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi (APHPBM)

« C'est en travaillant avec des organismes dévoués, comme Han-Logement, que l'on parviendra à offrir des logements de qualité pour tous. L'inauguration d'aujourd'hui représente une grande fierté pour le Fonds immobilier. Notre partenariat avec Han-Logement a débuté en 2017 et ensemble, nous visons à réaliser 500 unités adaptées dans une quarantaine de villes au Québec. Ce modèle d'affaires unique et rentable, qui réunit des acteurs financiers, gouvernementaux, municipaux et des donateurs autour d'une même mission a un réel impact dans la société. »

M. Martin Raymond, vice-président principal aux investissements immobiliers, Fonds immobilier de solidarité FTQ

«?C'est la seconde inauguration que nous faisons en à peine deux semaines pour un total de 24 nouveaux logements adaptés, et ce, dans deux municipalités différentes. Et l'année 2022 est loin d'être terminée. D'autres annonces seront faites tout au cours de l'année. Une fois de plus, la preuve est faite. La clé du succès des projets pilotés par Han-Logement est la mobilisation d'un milieu qui souhaite inclure tous les citoyens et leur fournir un environnement idéal pour s'épanouir.

Avec la crise du logement qui s'intensifie un peu partout au Québec, la création de logements destinés aux plus vulnérables devient primordiale. Han-Logement est bien déterminé à continuer son action. Je réitère que nous sommes prêts à faire profiter de notre expertise les communautés qui se prennent en main afin d'assurer que tous leurs citoyens puissent vivre dans des logements adéquats et qui répondent à leurs besoins. Nous croyons que c'est le point de départ de la participation pleine et entière de tous à la vie d'une communauté.

La grande implication de la Ville de Cowansville, jumelée au dynamisme local de la communauté d'affaires, des organismes locaux et des citoyens, s'est avérée déterminante pour l'accomplissement de ce très beau projet. Je remercie donc tous ceux qui ont participé de près ou de loin et souhaite que les locataires de ces logements adaptés puissent profiter pleinement de leur nouveau milieu de vie.?»

M. Gilles Daoust, président du conseil d'administration de Han-Logement

PARTENAIRES DU PROJET

Grands donateurs locaux et partenaires de soutien

André Fontaine - AGF Brome

Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi (APHPBM)

Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi

IGA Cowansville - Famille Daigneault

- Jean Guy Hébert - Maximat

MRC Brome-Missisquoi

Pharmacie Jean-Coutu Cowansville - Julie Coderre

Philippe Tremblay - Bérard Tremblay - Arpenteurs-géomètres

- Bérard Tremblay - Arpenteurs-géomètres Ville de Cowansville

Grands partenaires financiers

Fonds immobilier de solidarité FTQ

Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL)

Société d'habitation du Québec (SHQ)

Desjardins entreprises - Estrie

Caisse d'économie solidaire Desjardins

Investissement Québec (IQ)

À propos de Han Logement

Fondé en 2002, Han-Logement est un organisme dont la mission est de développer et de proposer des logements complètement adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), dont les revenus modestes ne permettent pas de se loger adéquatement. L'organisme compte aujourd'hui plus d'une vingtaine d'immeubles totalisant près de 160 logements adaptés répartis à Magog, Sherbrooke, Richmond. East Angus et Cowansville.Pour en savoir plus sur Han-Logement, nous vous invitons à visiter le site hanlogement.org.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiel, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2021, il comptait 54 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars qui créeront quelque 40 000 emplois, 84 immeubles en gestion d'actifs, 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 146 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec. www.fondsftq.com/immobilier

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca, HabitationSHQ

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Communiqué envoyé le 14 juin 2022 à 15:37 et diffusé par :