Édiction du règlement concrétisant la modernisation de la collecte sélective : entreprises et partenaires dès maintenant invités à s'engager auprès de Éco Entreprises Québec

MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Éco Entreprises Québec (ÉEQ) se réjouit de retrouver la très grande majorité des conditions gagnantes pour une mise en oeuvre réussie de la transformation qui attend la récupération et le recyclage des contenants, des emballages et des imprimés au Québec. Avec tous les leviers nécessaires pour redonner confiance aux entreprises et aux citoyens, ÉEQ déposera au cours des prochaines semaines sa demande officielle afin de devenir l'organisme de gestion désigné (OGD) pour la collecte sélective. À cet effet, les entreprises que ÉEQ représente depuis plus de 15 ans peuvent dès maintenant appuyer cette désignation.

Les partenaires seront également invités à s'impliquer au sein de la structure de concertation qui sera mise en action durant la transition. « Avec des échéanciers serrés, les travaux avec les organismes municipaux devront s'amorcer dès l'automne. La mise en oeuvre avec nos autres partenaires tel que les centres de tri et les conditionneurs-recycleurs se fera dès 2023. À l'image de l'ADN qui nous anime déjà, nous assumerons un leadership inspirant et engagé dans la mise en action d'un système qui résonnera avec des solutions en écho aux défis du terrain. J'aurai l'occasion de mettre en branle une tournée des régions dès cet automne, où j'irai à la rencontre des élus et des gestionnaires municipaux ainsi que des centres de tri » de préciser Maryse Vermette, présidente-directrice générale chez ÉEQ.

La modernisation de la collecte sélective fait suite à un processus unique de cocréation mis sur pied par le gouvernement ayant inclus l'ensemble des acteurs de la chaine de valeur du recyclage issue de la collecte sélective. Elle repose sur le modèle de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Dès 2025, les entreprises auront l'entière responsabilité des contenants, des emballages et des imprimés qu'elles mettent sur le marché, et ce, dès la conception jusqu'au recyclage, dans une perspective d'économie circulaire.

Ce cadre règlementaire offrira de nouvelles opportunités, absentes pour les entreprises qui financent le régime actuel, tel qu'être donneur d'ordre direct et propriétaire de la matière. Assurer une traçabilité, un contrôle de la qualité ainsi qu'un recyclage local seront également au rendez-vous.

Les comités de concertation viseront à identifier les enjeux et les conditions gagnantes de la transformation. Ils seront également un espace afin commenter les grands principes de la mise en oeuvre.

À raison de quatre, ces comités porteront sur les thématiques suivantes : Écoconception et recyclabilité des matériaux , Recyclage et mise en marché de la matière , Centres de tri ainsi que Partenaires municipaux pour les services de première ligne .

, , ainsi que . ÉEQ déposera en septembre 2022 son dossier afin d'être nommé OGD dès octobre 2022. L'organisme entend assurer ce rôle avec équité, responsabilité et vigilance. Dans cet esprit, il s'est également doté d'une nouvelle raison d'être : De la collective sélective à l'économie circulaire : ensemble, pour un monde durable.

À propos de Éco Entreprises Québec

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est un organisme à but non lucratif privé représentant les entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés dans leur responsabilité de financer les coûts des services municipaux de collecte sélective efficaces et performants.

À titre d'expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur de la collecte sélective et met en place des approches innovantes, dans une perspective de développement durable et d'économie circulaire.

