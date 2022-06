Le gouvernement dépose une nouvelle loi pour protéger la cybersécurité canadienne





OTTAWA, ON, le 14 juin 2022 /CNW/ - Les menaces d'activités malveillantes en ligne, dont les cyberattaques, sont de plus en plus sérieuses pour les Canadiens et Canadiennes : de l'espionnage numérique jusqu'au rançongiciel. Avec l'installation en cours des réseaux 5G, le gouvernement s'engage à saisir l'occasion qu'ils présentent, tout en protégeant les Canadiens et Canadiennes des risques. À ce titre, le gouvernement agit pour protéger les cybersystèmes et l'infrastructure que nous utilisons tous et toutes chaque jour.

Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, annonce l'établissement de mesures supplémentaires pour renforcer la cybersécurité du pays avec le projet de loi C-26, Loi concernant la cybersécurité. Cette loi proposée protégera les Canadiens et Canadiennes et renforcera la cybersécurité dans les secteurs financiers, énergétiques, des télécommunications et du transport.

Le projet de loi cherche à modifier la Loi sur les télécommunications pour ajouter la sécurité comme objectif politique, ainsi harmonisant le secteur des télécommunications avec d'autres domaines essentiels. Ainsi, le gouvernement aura une autorité claire d'imposer toute action pour sécuriser les systèmes de télécommunication, dont interdire les entreprises d'utiliser des produits et des services de fournisseurs à haut risque.

De plus, cette loi met en place la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels. Elle jette les bases pour sécuriser les infrastructures essentielles du pays. Elle aidera les organisations dans la préparation, la prévention, l'intervention et le rétablissement aux incidents cybernétiques. Cette loi pourrait aussi servir de modèle pour les provinces, territoires et municipalités qui veulent sécuriser leurs infrastructures essentielles en partenariat avec le gouvernement fédéral.

Citations

« Au 21e siècle, la cybersécurité est synonyme de sécurité nationale. Cette nouvelle loi assure que les défenses du pays soient prêtes à relever les défis à venir. Mais surtout, cette loi aide les secteurs privé et public à mieux se protéger contre les cyberattaques. Cette loi importante fait partie de notre stratégie robuste pour défendre le Canada et les infrastructures que les Canadiens et Canadiennes utilisent chaque jour. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Le gouvernement du Canada va toujours protéger la sécurité des Canadiens et prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de notre infrastructure des télécommunications. Les changements annoncés aujourd'hui appuieront la sécurité à long terme des réseaux canadiens, tout en garantissant que les Canadiens et Canadiennes ont accès aux services de télécommunications de haute qualité et sécurisés. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, de la Science et de l'Industrie

« L'annonce d'aujourd'hui démontre l'engagement de notre gouvernement envers la sécurité nationale. Ces mesures législatives aideront à protéger davantage la population canadienne et à défendre nos infrastructures essentielles de l'environnement numérique de plus en plus complexe. Le CST et son Centre canadien pour la cybersécurité continueront de jouer un rôle de premier plan pour protéger la sécurité du pays, la prospérité économique et les droits, les libertés, la propriété intellectuelle et la vie privée des Canadiens et Canadiennes. »

- L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

Faits en bref

Depuis 2018, le gouvernement du Canada a investi environ 4,8 milliards de dollars sur la cybersécurité.

a investi environ 4,8 milliards de dollars sur la cybersécurité. Le budget de 2019 a alloué 144,9 millions de dollars pour élaborer un nouveau cadre pour protéger les infrastructures essentielles réglementées au fédéral dans les secteurs financiers, énergétiques, des télécommunications et du transport.

Les deux ministères canadiens responsables de la défense et la sécurité des systèmes informatiques du gouvernement et prévenir les cyberincidents : le Centre canadien pour la cybersécurité au sein du Centre de la sécurité des télécommunications et le Groupe national de coordination contre la cybercriminalité au sein de la GRC.

