L'Association canadienne du vapotage : Un examen indépendant des politiques SmokeFree 2030 du Royaume-Uni recommande une promotion accrue du vapotage par le gouvernement

BEAMSVILLE, Ontario, 14 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Khan Review, un examen indépendant des politiques SmokeFree 2030 du Royaume-Uni, a identifié quatre recommandations essentielles, que le Dr Khan qualifie de " must dos ", pour que le pays atteigne son objectif de désensibilisation à la fumée en 2030. Parmi elles figure la recommandation de promouvoir le vapotage.

"Le gouvernement doit promouvoir le vapotage comme un outil efficace pour aider les gens à arrêter de fumer. Nous savons que le vapotage n'est pas une "solution miracle" et qu'il n'est pas totalement sans risque, mais l'alternative est bien pire.

"Bien plus de 90 % des vapoteurs britanniques sont des adultes fumeurs ou ex-fumeurs, et la proportion de ceux qui ont complètement arrêté de fumer ne cesse de croître. En Angleterre, le vapotage est relativement courant chez les jeunes fumeurs et anciens fumeurs, tandis que les fumeurs plus âgés sont moins susceptibles de vapoter ou d'avoir essayé le vapotage. Compte tenu de l'efficacité du vapotage dans le sevrage tabagique, cela suggère une occasion manquée d'aider les fumeurs de plus de 30 ans à arrêter de fumer", écrit Khan.

"Bon nombre des recommandations formulées par le Dr Khan sont applicables au Canada et à nos efforts pour parvenir à une société sans fumée d'ici 2035. Actuellement, seule une fraction des Canadiens sait que le vapotage est nettement moins nocif que le tabagisme. Pour parvenir à une adoption généralisée par les fumeurs adultes, le gouvernement doit fournir des informations précises et cohérentes sur le vapotage et la réglementation doit veiller à ce que les produits de vapotage restent plus attrayants que le tabagisme", a déclaré Darryl Tempest, conseiller en relations gouvernementales auprès du conseil d'administration de la CVA.

Le budget fédéral a proposé une taxe d'accise sur les liquides de vapotage, qui, si elle est appliquée au taux actuel, incitera inévitablement certains vapoteurs à revenir au tabac et entraînera une augmentation des ventes illicites. Il est intéressant de noter que, dans ses recommandations, le Dr Khan indique que le gouvernement britannique devrait "réduire la TVA sur les dispositifs de vapotage, comme pour les autres produits à base de nicotine. La plupart des gens pratiquent le vapotage pour arrêter de fumer et pour les aider à ne pas consommer de tabac. Cela incitera davantage les gens à changer de mode de consommation."

Le tabagisme continue de frapper les plus défavorisés de la société, les taux de tabagisme étant considérablement plus élevés parmi les groupes minoritaires, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes en situation de pauvreté. Le Canada devrait prendre note des recommandations du Dr Khan et faire davantage pour réduire la prévalence du tabagisme et les inégalités en matière de consommation de tabac.

