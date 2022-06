AVIS AU PUBLIC - Prolongement de la fermeture de voie en alternance sur le pont-jetée LaSalle

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire une mise à jour à l'intention des automobilistes concernant la fermeture de voie en alternance sur le pont-jetée LaSalle pour des travaux de réparation. Le projet tarde à être achevé...

Lors du congrès annuel de l'Association minière du Québec (AMQ) qui s'est tenu le 9 juin dernier, plusieurs compagnies minières ont été récompensées pour leurs performances en santé et sécurité du travail (SST) et pour plusieurs initiatives et...