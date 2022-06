Avis aux médias - Montréal inaugure une nouvelle oeuvre d'art public de Nadia Myre sur la rue Laurier Ouest





MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - La responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus, convie les médias à l'inauguration de l'oeuvre Renouée, en présence de l'artiste Nadia Myre, de la conseillère associée de la mairesse de Montréal et à la réconciliation avec les peuples autochtones, Alia Hassan-Cournol, de la conseillère d'arrondissement d'Outremont, Marie Potvin, et du président de la SDC Laurier Ouest, Émile Kutlu.

Date : Le mercredi 15 juin 2022



Heure : 11 h



Lieu : Intersection du Chemin de la Côte-Ste-Catherine et de la rue Laurier O.

Outremont

