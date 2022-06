Remise des prix de l'Association minière du Québec - Plusieurs entreprises se démarquent lors du gala reconnaissance de l'AMQ





QUÉBEC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Lors du congrès annuel de l'Association minière du Québec (AMQ) qui s'est tenu le 9 juin dernier, plusieurs compagnies minières ont été récompensées pour leurs performances en santé et sécurité du travail (SST) et pour plusieurs initiatives et innovations liées aux opérations minières.

Trophées F.J. O'Connell

La 56e remise des prestigieux trophées F.J. O'Connell a donné droit à une double égalité dans deux catégories « Opérations souterraines - 400 000 heures et plus travaillées » et « Opérations de surface, transport et première transformation des métaux ».

Mine Raglan, une compagnie Glencore et Mine Goldex, Mines Agnico Eagle Ltée ont été couronnées dans la catégorie « Opérations souterraines - 400 000 heures et plus travaillées » tandis que la Fonderie Horne, une compagnie Glencore et l'entreprise Bird Civil et Mines ont remporté les grands honneurs dans la catégorie « Opérations de surface, transport et première transformation des métaux ».

Depuis 1966, ces trophées sont attribués annuellement afin de sensibiliser les travailleurs et les superviseurs à l'importance du travail d'équipe afin de prévenir les accidents dans les opérations minières. Les critères d'attribution tiennent compte à la fois des bonnes pratiques en prévention et de la performance des entreprises. Ils sont basés sur le taux de fréquence OSHA, le taux de gravité, la réalisation d'un diagnostic de gestion SST, la mise en place de la formule de supervision et de la carte de travail ainsi que des audits sur la formule de supervision.

Prix Distinction AMQ

L'an dernier, l'AMQ a créé les Prix Distinction afin de reconnaître les bons coups dans les autres facettes des opérations minières.

Pour la deuxième fois de son histoire, l'AMQ a décerné ces nouveaux prix afin de souligner une réalisation innovante, distinctive ou créative dans les champs d'activités suivants : communications-marketing, environnement, relations avec les communautés et ressources humaines.

Les gagnants dans les diverses catégories sont :

Communications-marketing : Fonderie Horne, une compagnie de Glencore pour sa stratégie de communication entourant le projet « VELOX »;





Environnement : Complexe minier Kiena, Wesdome qui s'est démarqué par le choix des techniques utilisées pour le renforcement de sols au pied de leur parc à résidus;





Relations avec les communautés : Projet minier Wasamac, Yamana Gold pour sa démarche afin de développer et mettre en place des mesures d'atténuation permettant de réduire considérablement les impacts des activités sur le climat sonore;





Ressources humaines : Complexe minier LaRonde, Mines Agnico Eagle Ltée pour son virage technologique en utilisant la réalité virtuelle comme outil d'apprentissage.

L'AMQ tient à féliciter toutes les entreprises finalistes dans les différentes catégories.

Citations

« L'AMQ est fière de récompenser tous les acteurs qui contribuent à rendre l'industrie minière meilleure, et ce, pour toutes les facettes liées de près ou de loin aux opérations d'une mine. Les nombreux prix remis lors de notre gala reconnaissance récompensent ainsi les initiatives innovantes pour assurer un développement minier responsable et respectueux des milieux, des populations et des travailleurs. Félicitations à tous les lauréats! »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des dépenses totales de 11,2 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec en 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante.

