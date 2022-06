Soutien pour les infrastructures culturelles - Près de 3,4 M$ pour la construction d'un nouveau théâtre jeunesse à Sherbrooke





SHERBROOKE, QC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, annoncent un investissement de 3 350 000 $ pour la construction d'un théâtre jeunesse à Sherbrooke.

Cette aide financière permettra à la Ville d'aller de l'avant avec le projet de construction d'une salle de 300 places, spécialisée en théâtre et en danse, et adaptée à la présentation de spectacles pour la jeunesse. Ce nouveau centre de diffusion aura pour mission prioritaire de présenter des oeuvres destinées aux enfants et aux adolescents de la région. Le théâtre devrait prendre place à côté du Centre des arts de la scène Jean-Besré, en plein centre-ville de Sherbrooke, et participera certainement à la revitalisation de ce dernier.

Citations

« La culture est une priorité pour notre gouvernement; avec cette aide financière, nous venons d'en faire la preuve une fois de plus. À la grandeur du Québec, on trouve des lieux qui favorisent la rencontre entre la culture québécoise et les jeunes. Ces endroits permettent à nos enfants de développer un intérêt pour les arts de la scène. Ce sont des lieux non seulement de divertissement, mais aussi d'apprentissage et d'épanouissement. En ce sens, la construction d'un théâtre jeunesse à Sherbrooke était essentielle. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui met les besoins de la population au centre de ses décisions. J'ai porté les besoins des citoyens de Sherbrooke aux oreilles de la ministre Roy et je la remercie de nous avoir entendus. La construction du théâtre jeunesse est incontournable et positionnera le centre-ville de Sherbrooke comme un vrai pôle culturel. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Ce projet est très attendu à Sherbrooke. Grâce au soutien financier apprécié du gouvernement du Québec, nous pourrons enfin le concrétiser. Notre jeunesse pourra profiter d'installations adaptées qui lui donneront le goût de consommer notre culture. On sait à quel point ça peut influencer positivement le développement de nos tout-petits. C'est un élément important qui améliorera la qualité de vie de notre communauté et c'est un outil supplémentaire qui contribuera à assurer la pérennité de nos entreprises culturelles. »

Évelyne Beaudin, mairesse de la Ville de Sherbrooke

« Je suis toujours épatée par la fougue du milieu des arts qui défend ses projets artistiques avec autant de passion. Et je suis émue quand je vois cette même ardeur au service de projets structurants pour toute une communauté. Nous sommes tous portés par un même engagement : celui de donner aux familles, aux artistes et surtout aux enfants, la possibilité de réaliser des rencontres artistiques mémorables. Aujourd'hui, cette annonce vient démontrer que notre passion et notre détermination, appuyées par une volonté politique tenace, peuvent surmonter beaucoup d'obstacles. »

Lilie Bergeron, directrice de Côté Scène

Faits saillants

L'ouverture des appels d'offres publics pour l'exécution des travaux est prévue à l'été 2022.





Le projet est porté par la Ville de Sherbrooke et l'organisme résident est Côté scène. Ce dernier est un consortium de trois organismes professionnels soutenus pour leur fonctionnement par le Conseil des arts et des lettres, une société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications.

