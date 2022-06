Dévoilement du nouveau siège social de la CNESST dans l'écoquartier D'Estimauville

Lors du congrès annuel de l'Association minière du Québec (AMQ) qui s'est tenu le 9 juin dernier, plusieurs compagnies minières ont été récompensées pour leurs performances en santé et sécurité du travail (SST) et pour plusieurs initiatives et...

Plus d'un an après le dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (Rapport Laurent), l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) constate que...