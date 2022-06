Unique Demo Day de Deeptech Labs en Europe : présentation de 6 nouvelles start-ups





Deeptech Labs, l'accélérateur et fonds en capital-risque pour sociétés de deeptech en phase de pré-série A post-seed, va dévoiler en ligne sa sélection de 6 start-ups de deeptech de ce printemps 2022 à un public d'investisseurs le 21 juin prochain. Plus de 120 sociétés en capital-risque et entreprises ont déjà assisté à ces journées de présentation virtuelles, ce qui montre l'intérêt croissant et conséquent porté au secteur européen de la deeptech.

Deeptech Labs est un programme d'accélération basé à Cambridge ainsi qu'un fonds de capital-risque, créé en 2020 par ARM, Cambridge Innovation Capital, Martlet Capital, Ewan Kirk et l'Université de Cambridge. Cet accélérateur soutient les entrepreneurs du secteur de la deeptech dans leur passage de la phase du prototype et de la démonstration de faisabilité, à des produits et des services fabriqués à grande échelle. Il se charge également de leur mise en relation avec le réseau étendu d'investisseurs en deeptech de Deeptech Labs.

Le programme d'accélération et fonds d'investissement Deeptech Labs a été créé pour combler un écart important sur ce marché européen émergent et pour booster la croissance d'entreprises de deeptech prometteuses encore au stade précoce. Deeptech Labs soutient les entreprises de sa sélection au travers d'un programme d'accélération conçu sur mesure d'une durée de treize semaines, qui met en lien les entrepreneurs avec un réseau mondial de plus de 50 sociétés leaders de la deeptech, experts en technologie et investisseurs.

Regardez l'argumentaire éclair des sociétés de la sélection Demo Day Printemps 2022 :

Anaphite (Bristol, Royaume-Uni) incorpore du graphène dans les matériaux constituant les batteries, afin de créer des produits d'une grande autonomie à la charge super-rapide, une innovation qui va bousculer le marché du véhicule électrique.

Pour regarder l'argumentaire éclair de 3 minutes d'Anaphite, cliquez ici

Toposens (Munich, Germany) est la seule technologie de capteurs à ultrasons 3D au monde pour la prévention des collisions avancée. Elle utilise des algorithmes d'écholocalisation et de traitement des signaux pour rendre les véhicules autonomes de l'industrie de la robotique et de l'automobile plus intelligents et plus sûrs.

Pour regarder l'argumentaire éclair de 3 minutes de Toposens, cliquez ici

SonicEdge (Shoham, Israël) a mis au point la plus petite enceinte au monde, qui utilise une technologie à ultrasons révolutionnaire pour transformer intégralement l'expérience audio.

Pour regarder l'argumentaire éclair de 3 minutes de SonicEdge, cliquez ici

iKVA (Cambridge, Royaume-Uni) est une société de gestion des connaissances IA en phase de développement précoce, qui crée des solutions pour entreprises visant à dénicher des données et à les fournir intelligemment et proactivement aux utilisateurs lorsqu'ils en ont besoin, générant ainsi des perspectives commerciales de meilleure qualité.

Pour regarder l'argumentaire éclair de 3 minutes d'iKVA, cliquez ici

Inovo Robotics (Guildford, Royaume-Uni) est une société qui démocratise la robotique grâce à des « cobots » à faible coût, sans code et modulaires qui ouvrent des opportunités totalement nouvelles pour une automatisation sécurisée et flexible.

Pour regarder l'argumentaire éclair de 3 minutes d'Inovo Robotics, cliquez ici

Nestwave (Paris, France) propose des solutions IdO de géolocalisation avancées aux fournisseurs de DSP et de modem IdO afin d'améliorer significativement la précision de localisation dans les environnement urbains denses ainsi qu'en intérieur, tout en réduisant de façon importante la consommation d'énergie et l'empreinte environnementale de la solution.

Pour regarder l'argumentaire éclair de 3 minutes de Nestwave, cliquez ici

Selon Miles Kirby, PDG de Deeptech Labs, « l'Europe présente de nombreux avantages dans le domaine de la deeptech : la moitié des meilleures universités du monde sont européennes, et la majorité des articles de recherche les plus cités sont publiés en Europe. Mais il existe une disparité en matière d'investissement dans les sociétés de deeptech. Les entreprises européennes du secteur de la deeptech attirent 33 milliards de dollars, contre 144 milliards aux États-Unis.

Grâce à notre programme d'accélération spécialement conçu pour la deeptech, les entreprises que nous sélectionnons sont plus fortes, plus résilientes et disposent de stratégies de mise sur le marché pointues. C'est la raison pour laquelle nos Demo Days sont si prisés des investisseurs et c'est ainsi que nous comblons l'écart d'investissement dans la deeptech européenne. »

Pour regarder la présentation de 5 minutes de Miles à propos de Deeptech Labs, cliquez ici .

Editors Notes

Deeptech Labs est un accélérateur de start-ups et un fonds de capital-risque qui catalyse la réussite des entreprises de deeptech. Deux fois par an, sa sélection de start-ups est mise en rapport avec un réseau étendu d'entrepreneurs solides, d'experts en la matière, de chercheurs de pointe et de sociétés de deeptech du monde entier. Deeptech Labs a été créé par ARM, Cambridge Innovation Capital, Martlet Capital, Ewan Kirk et l'Université de Cambridge, des institutions à l'avant-garde et des personnes au coeur de Cambridge et des écosystèmes technologiques internationaux.

La société a son siège à Cambridge, au Royaume-Uni.

Pour de plus amples informations, visitez le site dtl.vc

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 juin 2022 à 13:10 et diffusé par :