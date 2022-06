Nouvelle politique des services préhospitaliers d'urgence: développement d'un service aérien adapté au Québec





SAINT-HUBERT, QC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Airmedic accueille favorablement la nouvelle politique sur les services préhospitaliers d'urgence (SPU) déposée par le ministre de la Santé et des Services sociaux mais souhaite que l'intégration d'un système préhospitalier ainsi qu'une structure interhospitalière héliportée qui saura répondre adéquatement à la réalité du transport médical au Québec, plus particulièrement en région éloignée, fasse partie des priorités du gouvernement.

Dans ce contexte, Airmedic appuira favorablement l'implantation d'un programme d'infrastructures nationales qui se traduirait par la construction d'héliports à proximité des urgences des centres hospitaliers du Québec et rappel que l'expertise du secteur privé dans les opérations sera un élément essentiel dans le rendement des services de transport d'urgence offert aux québécois et québécoises.

Un programme national de transport médical héliporté intégré à la politique et, ultérieurement à un plan d'action, permettra de sauver des vies et améliorera la rapidité d'intervention des services préhospitaliers d'urgence et interhospialiers dans des régions éloignées et difficiles d'accès vers les centres hospitaliers spécialisés. Dans un contexte de partenariat avec le secteur privé, la mise en oeuvre du plan d'action permettra d'éviter le retrait de personnel soignant des hôpitaux lors des longs transferts par ambulance en engageant du personnel dédiés à bord des aéronefs. Enfin, l'accessibilité aux soins de santé aérien des communautés autochtones doit également faire partie des priorités gouvernementales pour assurer un service respectant les principes de sécurisation culturelle.

« Depuis 10 ans, nous sommes un partenaire de confiance pour le réseau de la santé. Nous avons effectué plus de 6 000 missions et nous sommes en relève de certains secteur pour le gouvernement. Nous souhaitons collaborer à l'implantation d'un nouveau programme public qui servira les patients, les professionnels et les établissements de santé de l'ensemble des régions du Québec. Nous voulons participer activement à l'élaboration d'un plan d'action assorti de mesures concrètes notamment en ce qui a trait à l'implantation de règles claires et qualitatives dans la mise en place des appels d'offres. » souligne Sophie Larochelle, Chef de la direction chez Airmedic

Rappelons que depuis plus de 20 ans, plusieurs rapports de coroners, professionnels de la santé et commissions ont soulevé l'importance du secteur héliporté dans l'écosystème préhospitalier et interhospitalier au Québec. Malgré l'étendue de son territoire, le Québec est la seule province qui ne possède pas de programme public de transport médical par hélicoptère.

À propos d'Airmedic

Airmedic est la seule entreprise au Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères exclusivement dédiés au secours médical d'urgence et aux transferts entre hôpitaux. Elle exploite une centrale de coordination à la fine pointe de la technologie 24/7/365. Elle est la première entreprise en évacuation médicale aéroportée à obtenir la certification de Transports Canada autorisant le vol de nuit à l'aide de lunettes de vision nocturne et obtenir l'agrément QMENTUM.

SOURCE Airmedic Inc.

Communiqué envoyé le 14 juin 2022 à 12:27 et diffusé par :