UN NOUVEAU JARDIN DES POLLINISATEURS À L'INSECTARIUM DE MONTRÉAL





MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le début de l'été coïncide avec l'inauguration du Jardin des pollinisateurs de l'Insectarium et Espace pour la vie convie les visiteurs et visiteuses à cette occasion à y découvrir des installations artistiques temporaires qui sauront piquer leur curiosité ! Du 22 juin au 3 juillet, des installations miniatures mettant en scène de façon loufoque des insectes pollinisateurs et une fleur géante propulsant l'humain à l'échelle de ces insectes agrémenteront ce nouvel espace accessible gratuitement. De plus, alors que les plantes feront tranquillement leur place tout au long de l'été dans le Jardin des pollinisateurs, des animateurs et animatrices scientifiques accompagneront le public dans leurs découvertes. Des découvertes qui pourraient bien donner envie d'en faire plus pour ces précieux pollinisateurs ! Cette inauguration immersive est le premier de quatre événements qui ponctueront l'année à venir afin de célébrer et valoriser les insectes de différentes manières : artistique, gourmande, scientifique, etc.

« L'objectif ultime de l'Insectarium est de contribuer à l'avènement d'une société entomophile*. Une société où les insectes sont connus et valorisés du plus grand nombre, comme étant des êtres aussi fascinants que bénéfiques à l'équilibre des écosystèmes et respectés pleinement en tant que membres de la grande communauté de la vie », souligne le directeur de l'Insectarium de Montréal, Maxim Larrivée en précisant que « le musée veut être plus qu'une destination, mais être aussi un acteur de transformation sociétale à part entière, l'amenant à jouer différents rôles au-delà de ses murs ».



* Dans le contexte du nouvel Insectarium, de son architecture et de sa muséologie inspirées par la biophilie, nous donnons un nouveau sens à l'entomophilie au sens de l'amour, du respect et de la valorisation des insectes.

« Nous devons plus que jamais protéger la biodiversité. Espace pour la vie veut mobiliser les citoyen.nes, mais aussi les outiller, et leur démontrer le rôle qu'ils peuvent jouer dans ce défi collectif. En offrant une manière additionnelle d'entrer en relation avec les insectes, nous pensons que le Jardin des pollinisateurs de l'Insectarium peut contribuer à changer notre regard et nos comportements vis-à-vis des insectes et donner envie de passer à l'action pour leur sauvegarde, qui ultimement revient à "notre" sauvegarde ! », a ajouté Julie Jodoin, directrice par intérim d'Espace pour la vie.

BZZZZZZZ !

BZZZZZZZ ! est une oeuvre créée par Castor et Pollux, agence de paysage et design urbain, qui évoque les étamines et les pistils des fleurs que les insectes fréquentent pour se nourrir de nectar, transportant ainsi le pollen d'une plante à l'autre. Inspirée de l'actée rouge (Actea rubra), une plante indigène au Québec, l'oeuvre éphémère est composée de matériaux naturels (bambou, coton, osier et bois). Avec ses 2,4 mètres à 3 mètres de hauteur, cette installation géante fait vivre un changement d'échelle à l'humain qui soudainement s'approche un peu plus de la perspective des insectes pollinisateurs.

Mini-scènes de la vie quotidienne

L'artiste québécoise Alexis Johnston-Benamou a développé huit décors miniatures mettant en scène des insectes pollinisateurs du Québec transposés dans le monde des humains : longicorne attablé à un buffet, papillon Amiral se faisant une beauté, etc. À travers le regard résolument déjanté de l'artiste, les comportements naturels des insectes (pollinisation, reproduction, etc.) deviennent tout à coup plus familiers aux humains.

Participez au Défi biodiversité

Espace pour la vie invite le grand public à profiter de cette découverte du Jardin des pollinisateurs pour participer au Défi biodiversité . Comment? En prenant une ou des photos de la nature que l'on partage ensuite avec d'autres passionné.e.s de nature.

Le nouvel Insectarium

Premier musée en Amérique du Nord où il est possible d'observer autant d'espèces d'insectes - vivants (dont certains en liberté) et naturalisés - en un seul lieu, l'Insectarium convie ses visiteurs et visiteuses à une rencontre hors de l'ordinaire avec les insectes. L'équipe du musée propose une expérience immersive et éducative visant à transformer le rapport que l'humain entretient avec les insectes et de développer chez lui la valorisation des insectes, qu'on désigne volontairement par « entomophilie » * à l'Insectarium.

Conception du Jardin des pollinisateurs : atelier le balto (Berlin, Allemagne) : Architecture du paysage

