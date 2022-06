Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières nomment un nouveau président et un nouveau vice-président





MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé aujourd'hui la nomination de Stan Magidson, président-directeur général de l'Alberta Securities Commission (ASC), au poste de président des ACVM pour un mandat de trois ans à compter du 1er juillet 2022.

M. Magidson succède à Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers, qui occupait ce poste depuis le 1er avril 2015.

À ce titre, M. Morisset a grandement contribué à l'accomplissement de la mission des ACVM auprès des investisseurs et des participants au marché. C'est durant son mandat de sept ans que les ACVM ont entrepris bon nombre de réformes réglementaires d'importance centrées sur le rehaussement de la protection des investisseurs canadiens, dont les suivantes :

la mise en oeuvre des réformes axées sur le client;

l'interdiction relative aux frais d'acquisition reportés et aux frais de rachat associés;

l'interdiction de verser des commissions de suivi aux courtiers exécutants;

le rehaussement de la protection offerte aux clients âgés et vulnérables partout au Canada .

Sous la direction de M. Morisset, les ACVM ont également mis en oeuvre divers changements visant à moderniser le régime réglementaire sans compromettre la protection des investisseurs. Dans le cadre de leur Plan d'affaires 2016-2019, elles ont procédé à une analyse et à une révision en profondeur des obligations, notamment en matière d'information, en vue de réduire le fardeau réglementaire des émetteurs assujettis. Au final, plusieurs modifications ont été apportées dans le cadre du plan d'affaires actuel (et 9 des 10 projets de réduction du fardeau réglementaire ont été réalisés), encore une fois en tenant compte de l'ensemble des participants au marché.

« Je suis ravi d'avoir agi à titre de président et collaboré étroitement avec mes collègues des ACVM à la protection des investisseurs et au maintien de la confiance dans les marchés des capitaux du Canada », a déclaré M. Morisset. « Je suis fier des réalisations des ACVM et de leurs membres, surtout dans le contexte des défis imposés par la pandémie, la rapidité de la transformation de l'industrie et l'évolution des besoins et des préférences des investisseurs. Je continuerai d'appuyer les efforts déployés par les ACVM et je suis persuadé que l'expérience exceptionnelle de Stan apportera aux ACVM une direction et des connaissances des plus valables. »

M. Morisset demeurera pleinement engagé auprès des ACVM en tant que président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers.

« Je compte bien m'inspirer des remarquables qualités de Louis, qui s'est posé en rassembleur », a déclaré M. Magidson. « Les ACVM sont maintenant en bonne posture pour faire avancer et adapter leurs travaux sans cesse croissants visant à rehausser l'efficience des marchés des capitaux et à protéger les investisseurs canadiens. J'entends tirer parti de cette réussite, renforcer les relations avec les parties prenantes des ACVM et poursuivre le mandat de protection des investisseurs des ACVM en vue de favoriser l'équité, l'efficience et la transparence des marchés et de réduire le risque systémique. »

Avant d'entrer au service de l'ASC en juillet 2016, M. Magidson était président et chef de la direction et administrateur de l'Institut des administrateurs de sociétés, ainsi que président de Global Network of Director Institutes. Auparavant, il a été associé pendant 21 ans au sein d'un cabinet d'avocats d'envergure pancanadienne, pour lequel il a conseillé une clientèle d'émetteurs, d'investisseurs, d'intermédiaires financiers et de conseils d'administration partout au pays en matière de droit des valeurs mobilières, de financement des sociétés, de fusions et d'acquisitions, de même que de gouvernance d'entreprise.

Les ACVM ont également nommé David Cheop, président-directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba (CVMM), au poste de vice-président des ACVM pour un mandat de trois ans. M. Cheop succède à Kevin Hoyt, chef de la direction de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick. Avant d'entrer au service de la CVMM en 2019, M. Cheop a occupé des postes de direction auprès de l'une des plus importantes sociétés de services financiers du Canada pendant plus de 20 ans à titre de chef de la conformité, de chef de la lutte contre le blanchiment d'argent et de chef de la protection de la vie privée. Auparavant, il était directeur adjoint et secrétaire de la CVMM, chargé de superviser les services juridiques, d'enquête et d'application de la loi.

En outre, le mandat de Grant Vingoe, chef de la direction de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, à la présidence du Comité de coordination de la réglementation a été renouvelé pour une période de trois ans.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

