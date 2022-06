Flor de Caña lance un concours de cocktails éco-responsables pour les barmans français





PARIS , 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- Flor de Caña met un point d'honneur à faire rayonner ses engagements en faveur de l'éco- responsabilité, la mise en place du « Sustainable Cocktail Challenge » raisonne ainsi comme une suite logique à ses actions. Ce concours a également pour but de mettre en valeur le dynamisme de la scène de mixologie en France et ses bartenders toujours plus créatifs. Avec cette initiative, Flor de Caña souhaite aussi promouvoir les transformations du secteur et les pratiques durables significatives mises en place.

Pour ce concours mondial, dont la finale française aura lieu le lundi 11 juillet 2022 à Paris, l'objectif est de proposer aux bartenders d'innover et d'imaginer des cocktails originaux en utilisant des ingrédients et des techniques durables. Les candidats devront privilégier des ingrédients saisonniers et/ou produits localement, certifiés issus du commerce équitable ou dérivés de déchets alimentaires réutilisés.

Après une sélection sur dossier, le lundi 11 juillet, les demi-finalistes auront pour mission de pousser encore plus loin leur créativité devant un jury composé de professionnels du monde du bar et de la restauration composé de :

- Hyacinthe Lescoet - Co-fondateur du Cambridge Public House Paris - 100 Worldwide Best bars

- Thibaut Spiwack - Chef chez Anona - Étoile verte guide Michelin

- Sébastien Foulard - Rédacteur en chef chez Alambic Magazine

- António Oliveira - Customer Marketing France et Brand Ambassadors' Manager de Flor de Caña

Pour le gagnant : il aura la chance de participer à la compétition au niveau européen, en octobre 2022 à Berlin au BCB, puis s'il gagne, d'accéder à la finale mondiale au Nicaragua, qui aura lieu au premier trimestre 2023. A la clé de cette ultime épreuve, le titre du Bartender le plus durable au monde, une certification attestant de sa capacité à maîtriser des techniques d'éco-responsabilité et une récompense de 10 000 $.

Flor de Caña, unique distillerie du Nicaragua et l'une des premières marques de rhum à être certifiée FairTrade et Carbon Neutral, lance son « Sustainable Cocktail Challenge », sur le thème de la durabilité, à destination des bartenders français.

Comment participer ?

L'édition française du « Sustainable Cocktail Challenge » se déroulera en trois étapes :

- Du 9 mai au 19 Juin ? Inscriptions en ligne

Les candidats devront remplir un dossier sur le site dédié au concours et poster leur cocktail sur Instagram avec les hashtags :

#flordecaña #sustainablechallenge

@[email protected]_es

- Entre le 20 et le 24 juin ? Sélection des demi-finalistes

Le jury procédera à la sélection de 10 demi-finalistes selon des critères bien définis tels que l'histoire de la recette du cocktail imaginé, la créativité de la recette, les ingrédients ainsi que la technique de réalisation et le respect de la publication sur les réseaux sociaux.

- Le 11 juillet

Finale France à Paris, au bar 1802 de l'Hôtel Montecristo, en présence des membres du jury. La finale aura lieu toute la journée et sera rythmée par deux épreuves afin de déterminer le gagnant de la compétition française, et lui offrir sa place à la compétition européenne.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 9 mai et jusqu'au 19 juin sur le lien ci-dessous :

https://flordecanachallenge.com/

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

À propos de Flor de Caña :

Flor de Caña est un domaine familial, producteur de rhum haut-de-gamme au Nicaragua depuis cinq générations. Le rhum bénéficie du volcan actif San Cristóbal qui enrichit naturellement le sol et d'un processus de distillation alimenté à 100% par des énergies renouvelables. Multirécompensé, Flor de Caña est un des premiers rhums au monde à obtenir les certifications Fair Trade pour son engagement éco-responsable et Carbon Neutral pour sa neutralité carbone. Il est également élu en 2017 « Meilleur Producteur de rhum de l'année » par l'International Wine and Spirit Competition de Londres. @rhumflordecana

