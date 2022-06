Philips Projection dévoile le Philips Screeneo U4





Ce tout nouveau projecteur à focale ultra-courte offre une qualité d'image fabuleuse et trouvera sa place dans tous les intérieurs.

LAUSANNE, Suisse, 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- Philips Projection est fier d'annoncer le lancement de son nouveau projecteur Philips Screeneo U4, un modèle à focale ultra-courte qui offre une qualité d'image True Full HD 1080p de 80 pouces à une distance de projection de seulement 30,5 cm.

Disponible en précommande exclusivement sur la plateforme en ligne Indiegogo, le Screeneo U4 a déjà retenu l'attention de milliers d'amateurs de produits innovants. Indiegogo fédère ainsi un public attaché à la démocratisation des produits novateurs, qui a désormais la chance de voir ce projet de projecteur se concrétiser.

« Après l'immense succès rencontré par le Screeneo U3, nous avons immédiatement compris qu'il faudrait aller encore plus loin avec le Philips Screeneo U4 d'un point de vue technologique, tout en optant pour un format plus compact. C'est chose faite selon nous, puisqu'il offre une image très nette et une grande polyvalence, parfait pour les séances cinéma jusqu'au bout de la nuit et les sessions de gaming intenses », souligne Dan Mamane, Président de Screeneo Innovation SA.

Le Philips Screeneo U4 délivre une véritable expérience cinématographique à domicile. Il trouvera sa place aussi bien dans une chambre ou une cuisine que dans un bureau ou un salon. Il permet d'optimiser l'espace puisqu'il suffit de le positionner à moins de 30 cm de l'écran de projection pour profiter d'une image grand format. Lorsqu'il est installé à 19,5 cm d'un mur, il permet de profiter d'une image avec une diagonale de 60 pouces (152 cm) ; à 30,5 cm, la diagonale obtenue est alors de 80 pouces.

Le Screeneo U4 est facile à installer et configurer ; quelques secondes suffisent. Avec la mise au point rapide, la correction trapèze et la correction des 4 angles, fini le phénomène de distorsion et de déformation de l'image, celle-ci est parfaitement proportionnée même si le projecteur ne se trouve pas parfaitement en face du mur.

Le paramétrage du Screeneo U4 permet d'obtenir un spectre de couleurs à 108 % de la norme HDTV Rec.709, pour une image incroyable, parfaitement nette et détaillée. Grâce au processeur AMlogic T972, les couleurs HDR10 restent réalistes et offrent une netteté en haute définition exceptionnelle pour le texte.

Integrant les technologies HDR10, le Screeneo U4 offre une image True Full HD 1080p d'une qualité et précision d'image impressionnantes. La technologie DLP de Texas Instrument est également vectrice d'images toujours lumineuses et éclatantes, quelles que soient les conditions ambiantes, assorties d'un contraste intense. La puissante source lumineuse LED affiche une longévité de 30 000 heures, avec une consommation électrique bien inférieure à celle d'un projecteur à lampe classique.

Le projecteur est équipé de deux ports HDMI 2.0, un port USB-A et une prise jack 3,5 pour pouvoir brancher vos différents appareils. Les consoles de jeu, Apple TV, ordinateurs portables et récepteurs TV pourront être connectés pour leur part aux ports HDMI. Grâce au port USB-A, un adaptateur supplémentaire ne sera pas nécessaire pour brancher un équipement de diffusion en streaming (Chromecast, Amazon Fire Stick ou Roku) : il suffira de le connecter à une des interfaces HDMI et au port USB.

Les utilisateurs vivront une expérience de cinéma et d'écoute de musique totalement immersive grâce au son Surround et aux basses accentués, délivrés par les 2x15 watts et un système de son 2.1. Avec la fonction double Bluetooth, il sera possible d'écouter de la musique sur deux appareils Bluetooth simultanément (enceintes ou écouteurs) et même de convertir le projecteur en boombox, afin de profiter de ses morceaux favoris avec ou sans vidéo.

Avec son design premium noir mat, le Screeneo U4 affiche un format compact et une esthétique contemporaine qui lui permettra de trouver sa place dans toutes les pièces de la maison.

Le Philips Screeneo U4 est livré avec un chargeur international et une télécommande et sera disponible à partir du 14/06/2022 au prix de 599 EUR en exclusivité sur Indiegogo.

https://www.indiegogo.com/projects/philips-screeneo-u4-ultra-short-throw-projector--2

À propos de Screeneo Innovation SA (Philips Projection)

Screeneo Innovation SA, également connue sous le nom de Philips Projection, a été créée en 2018 et est un partenaire exclusif de licence de marque mondiale de PHILIPS. La société a acquis tous les droits internationaux de la marque PHILIPS pour les projecteurs portatifs, les projecteurs à focale ultra-courte et les récepteurs de télévision numérique. Screeneo Innovation SA est responsable de la conception, de la fabrication, des ventes, de l'assistance aux clients et fait office de distributeur mondial de ces produits.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.philips.fr/c-m-so/projecteurs

