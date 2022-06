Mise à jour sur le projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic dans le cadre de la séance portes ouvertes





LAC-MÉGANTIC, QC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les communautés de Lac-Mégantic et des environs, à être à l'écoute des citoyens et à continuer de les tenir informés sur les prochaines étapes de la réalisation du projet de la voie de contournement de Lac-Mégantic.

Les citoyens qui désirent obtenir de l'information sur le projet sont invités à participer, à partir de 14 h aujourd'hui, à la séance portes ouvertes à l'OTJ de Lac-Mégantic, organisée par Transports Canada. Ils ont jusqu'à 21 h pour visiter les kiosques, discuter avec les experts et poser leurs questions. Ils peuvent s'informer sur plusieurs sujets, entre autres, la sécurité ferroviaire, les mesures environnementales, les activités de construction, le processus d'acquisition des terrains ou autres. Des représentants de Transports Canada, du Canadien Pacifique, de Services publics et Approvisionnements Canada et de l'Office des transports du Canada sont sur place. Pour préserver l'intimité des échanges, l'événement sera ouvert aux membres du public seulement.

Voici un aperçu des récents développements en lien avec le projet qui seront partagés avec la population lors de l'événement :

En avril 2022, les plans et devis pour le projet ont atteint le niveau d'avancement de 70%. Dans les prochaines semaines, les derniers documents nécessaires à l'application pour l'approbation du projet à l'Office des transports du Canada (OTC) seront déposés afin d'initier le processus de révision de la demande. L'approbation du projet par l'OTC est nécessaire afin d'entamer la construction. Les travaux de construction de la future voie devraient durer trois ans.

Dans le cadre du budget fédéral de 2022, 237,2 millions de dollars ont été alloués à Transports Canada sur cinq ans, à partir de 2022-2023. Ces fonds serviront à la construction de la voie de contournement de Lac-Mégantic, au démantèlement de la voie existante et à la mise en oeuvre des mesures environnementales.

Les négociations de gré à gré avec les propriétaires concernés se poursuivent. Tous les propriétaires touchés par le processus d'acquisition ont jusqu'au 12 août 2022 pour négocier les offres d'achat avec Services publics et Approvisionnement Canada. Des ententes ont déjà été conclues avec certains propriétaires. Lorsque toutes les autorisations gouvernementales seront reçues, la signature des actes de vente pour ces propriétés pourra avoir lieu.

Dans le cadre du processus d'évaluation environnementale complété en 2020, 138 mesures d'atténuation ont été identifiées et intégrées au projet afin de minimiser le plus possible les impacts du projet sur la communauté et son environnement.

Transports Canada tiendra une consultation publique au cours des prochaines semaines sur l'hydrogéologie et les milieux humides. Les documents seront partagés à l'avance et les citoyens auront l'occasion de poser des questions et d'émettre leurs commentaires et préoccupations. Ces commentaires seront partagés avec l'Office des transports du Canada dans le cadre de l'application pour le projet. Plus de détails suivront au cours des prochains jours sur le moment exact de la consultation.

Ce projet continuera d'être une priorité pour le gouvernement du Canada jusqu'à sa réalisation complète. Le gouvernement du Canada souhaite fermement terminer ce projet le plus tôt possible, mais il tient à le faire correctement. Transports Canada continuera à tenir la population informée tout au long du projet.

Citations

« Nous reconnaissons que le projet a fait l'objet de préoccupations et qu'il ne fait pas l'unanimité. Cette journée portes ouvertes est une occasion pour les gens de la communauté d'obtenir de l'information sur les sujets qui les intéressent en lien avec le projet, et d'avoir un accès direct aux experts. Nous croyons qu'il est important que les communautés puissent avoir les réponses à leurs questions, et désirons réitérer que la future voie sera sécuritaire et que plusieurs mesures seront mises en place pour réduire les impacts environnementaux. Entre temps, nous continuons à travailler de concert avec nos partenaires pour faire avancer le projet. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Nous sommes très sensibles aux préoccupations des citoyens et c'est pourquoi j'invite tous ceux qui ont des questions sur le projet à participer à cette séance de portes ouvertes. Je suis convaincue que les experts présents sur place pourront répondre à l'ensemble de vos questions et vous donner davantage de détails quant au projet. »

L'honorable Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton - Stanstead

Liens connexes

