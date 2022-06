Transfert de présidence réussi pour le 25e anniversaire de DELAN





Une étape importante dans l'histoire de cette PME québécoise du secteur des TI

MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - À l'heure où les entreprises québécoises peinent à recruter et à dénicher de la relève, DELAN, chasseurs de talents en technologies de l'information (TI) complète un transfert de présidence exemplaire. Dans le cadre du 25e anniversaire de DELAN, la fondatrice Anne-Marie Deslauriers passe les rênes de l'entreprise à son fils, Jean-François Charpentier, qui oeuvre au sein de la PME depuis 2012.

Où est la relève au Québec?

L'entrepreneuriat est en baisse au Québec et la province est celle qui compte le moins d'entreprises par habitant au Canada. Le 30 mai dernier, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, dévoilait le Plan québécois en entrepreneuriat (PQE) 2022-2025 visant à renverser cette tendance. Parmi les neuf mesures ciblées par le PQE, le repreneuriat est d'ailleurs identifié comme outil favorisant la croissance et la pérennité des entreprises.

Dans un contexte de vieillissement démographique et de pénurie de main-d'oeuvre, le manque de relève est un enjeu criant. Selon le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ), en moyenne 7 500 entreprises sont mises en vente chaque année. En 2021, ce chiffre aurait même doublé pour atteindre environ 15 000 entreprises à vendre.

Alors que des milliers d'entreprises sont à risque d'une fermeture, faute de repreneurs, Anne-Marie Deslauriers se dit choyée de ne pas avoir eu à faire face à ce problème.

« Les défis sont grands pour les propriétaires d'entreprises au Québec, notamment à cause du manque de relève. Je suis d'autant plus fière que Jean-François, mon fils et collègue depuis plus de 10 ans, ait choisi de poursuivre sa carrière chez DELAN. Je suis convaincue qu'il saura mener le bateau avec brio et que DELAN continuera de briller en tant que leader québécois du recrutement en TI », indique Anne-Marie Deslauriers.

Jean-François Charpentier, quant à lui, se réjouit de cette opportunité. « C'est un honneur pour moi de prendre la tête de DELAN. Il s'agit d'une expérience hautement enrichissante et j'invite les jeunes à s'intéresser davantage au repreneuriat », souligne-t-il.

Les technologies de l'information : une passion depuis 1997

Femme d'affaires audacieuse, passionnée par les TI, les relations humaines et l'entrepreneuriat, Anne-Marie Deslauriers est une pionnière dans ce secteur d'activité à prédominance masculine. Vingt-cinq ans après sa fondation en 1997, DELAN demeure plus que jamais un acteur majeur en TI au Québec, un domaine qui représente plus de 3 % du marché de l'emploi et 5 % du PIB.

À Jean-François Charpentier et Anne-Marie Deslauriers se joignent deux autres passionnées de l'univers des TI qui, ensemble, formeront la haute direction de DELAN. Stéphany Desmarais devient vice-présidente recrutement TI, alors que Vanessa Faubert Faille est promue à titre de vice-présidente opérations. Madame Desmarais accède à ce nouveau rôle deux ans après avoir acquis ses premières parts à titre d'associée dans l'entreprise. Pour sa part, Anne-Marie Deslauriers demeurera toujours active en tant qu'associée fondatrice au sein de DELAN.

