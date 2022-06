Profession Santé de EnsembleIQ, récompensée pour l'excellence du contenu, remporte une médaille d'or du Prix du magazine canadien : B2B; Canadian Grocer, également récompensé, remporte une médaille d'argent





TORONTO, 14 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- EnsembleIQ , principale source d'informations pertinentes et de relations exploitables en Amérique du Nord dans le secteur de la vente au détail, de soins de santé et d'hôtellerie, annonce aujourd'hui que Profession Santé , un fournisseur spécialisé d'informations pour les médecins, les pharmaciens et autres professionnels du secteur de la santé au Québec, a remporté une médaille d'or dans le cadre des PMC : B2B pour le « Meilleur article de fond : catégorie professionnelle.



L'article, « Apprendre à vivre avec ses erreurs », a été écrit par Geoffrey Dirat, journaliste en santé, avec la collaboration de Dino Peressini, directeur artistique, Christian Leduc, rédacteur en chef, Anne Hébert, rédactrice en chef adjointe, et Sébastien Thibault, illustrateur.



« Félicitations à Geoffrey et à toute l'équipe de Profession Santé pour ce prestigieux prix bien mérité. La mission de Profession Santé est de fournir aux médecins, aux pharmaciens et aux professionnels de la santé les informations dont ils ont besoin pour fournir les meilleurs soins possible à leurs patients, a déclaré Christian Leduc, rédacteur en chef. Pour les professionnels et les aidants, la crainte de commettre des erreurs médicales est terrifiante et peut laisser de profondes cicatrices psychologiques. Nous avons écrit cet article pour aider à changer la stigmatisation qui entoure cette réalité et créer un sentiment de bien-être pour les professionnels de la santé, les aidants et les patients. Nous sommes honorés d'être reconnus pour notre couverture de ce sujet important dans l'industrie. »

Canadian Grocer , la première source nationale de renseignements alimentaires du Canada, a remporté une médaille d'argent dans la catégorie « Meilleure chronique ou rubrique » pour « PEOPLE ». Canadian Grocer a été reconnu pour les profils qu'il a publiés sur les fondateurs de trois sociétés alimentaires dynamiques (Mid-Day Squares, Nabati Foods et The Very Good Butchers). Les profils ont été rédigés par les collaborateurs Carolyn Cooper, Danny Kucharsky et Andrea Yu avec la collaboration de Shellee Fitzgerald, rédactrice en chef, Carol Neshevich, rédactrice en chef adjointe, et Josephine Woertman, directrice artistique.

« En tant que porte-parole de l'industrie agro-alimentaire depuis plus de 130 ans, Canadian Grocer est connu pour ses informations fiables et opportunes sur les tendances, les produits, les questions importantes et les innovations, a déclaré Shellee Fitzgerald. Nous sommes ravis d'avoir été reconnus par les Prix du magazine canadien : B2B pour ces profils, qui font la lumière sur trois sociétés innovantes qui secouent l'industrie alimentaire. »

En outre, Profession Santé et The Medical Post , une source d'informations pour les médecins du Canada, ont reçu cinq mentions honorables. Elles comprennent :

Profession Santé : La pharmacie communautaire de demain écrit par Mathieu Ste-Marie, journaliste avec la collaboration de Dino Peressini, directeur artistique, et Christian Leduc, rédacteur en chef.

écrit par Mathieu Ste-Marie, journaliste avec la collaboration de Dino Peressini, directeur artistique, et Christian Leduc, rédacteur en chef. Profession Santé : COVID-19, un an après ? Tous ensemble écrit par Justine Montminy, journaliste avec la collaboration de Christian Leduc, rédacteur en chef, Dino Peressini, directeur artistique, et Francis Vachon, photographe.

écrit par Justine Montminy, journaliste avec la collaboration de Christian Leduc, rédacteur en chef, Dino Peressini, directeur artistique, et Francis Vachon, photographe. Profession Santé : Un Québec autosuffisant en santé écrit par Mathieu Ste-Marie, journaliste avec la collaboration de Christian Leduc, rédacteur en chef, Dino Peressini, directeur artistique, et Anne Hébert, rédactrice en chef adjointe.

écrit par Mathieu Ste-Marie, journaliste avec la collaboration de Christian Leduc, rédacteur en chef, Dino Peressini, directeur artistique, et Anne Hébert, rédactrice en chef adjointe. The Medical Post : The How-To Issue par Colin Leslie, rédacteur en chef, Abigail Cukier, rédactrice, Louise Leger, rédactrice, Kylie Taggart, rédactrice à l'interne, Nancy Peterman, directrice créative, et Josephine Woertman, directrice artistique.

par Colin Leslie, rédacteur en chef, Abigail Cukier, rédactrice, Louise Leger, rédactrice, Kylie Taggart, rédactrice à l'interne, Nancy Peterman, directrice créative, et Josephine Woertman, directrice artistique. The Medical Post : Série The virtual health care pivot par Louise Leger, rédactrice, Abigail Cukier, rédactrice, Kylie Taggart, rédactrice à l'interne et contributeur Colin Leslie, rédacteur en chef.



