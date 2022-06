Dévoilement de la liste des 50 restaurants les plus aimés de Doordash





Le nouveau classement reconnaît les restaurants canadiens les plus aimés sur DoorDash en 2022 qui sont les préférés des clients et veillent constamment à ce que leurs commandes soient exactes, livrées à temps et délicieuses

Le premier classement annuel est accompagné de nouvelles fonctions intégrées à l'application conçues pour faciliter la prise de décisions des clients et favoriser la découverte de plats de première qualité dans leur quartier

TORONTO, 14 juin 2022 /CNW/ - L'excellente expérience DoorDash ne concerne pas seulement la nourriture qui est livrée, mais aussi la façon dont elle arrive, la période d'attente, et bien plus. Aujourd'hui, DoorDash Canada a dévoilé son premier classement annuel des 50 restaurants les plus aimés au Canada en 2022. Les restaurants partenaires qui figurent dans cette liste ne sont pas seulement bons dans ce qu'ils font, ils sont également fiables, ils ont obtenu les meilleures notes des consommateurs, et ils excellent dans leurs activités : moins de 1 % des restaurants sur DoorDash se sont qualifiés. Qu'il s'agisse du restaurant de poké bowl du coin ou du restaurant de poulet BBQ qui définit le quartier, le palmarès des 50 restaurants les plus aimés au Canada en 2022 établi par DoorDash rend hommage aux restaurants locaux qui se surpassent constamment dans la livraison des commandes en ligne de leurs clients.

L'objectif de DoorDash est de favoriser la réussite et la croissance de ses restaurants partenaires, et le palmarès des restaurants les plus aimés vise à reconnaître et à récompenser les restaurants les mieux cotés et les plus fiables. Entre la nourriture, le service et l'expérience globale, créer une expérience client de premier ordre n'est pas une mince affaire : le programme Restaurant les plus aimés a été conçu pour récompenser les restaurants qui excellent dans tous ces domaines. Il s'agit des restaurants les mieux cotés et les plus fiables de DoorDash, où les clients peuvent être assurés de l'exactitude et de la fraîcheur de leur commande.

« Faire partie des restaurants les plus aimés, ce n'est pas seulement servir de la bonne nourriture, c'est aussi être digne de confiance et offrir une excellente expérience au client final, a déclaré Shilpa Arora, directrice générale de DoorDash Canada. Ce sont les restaurants de nos communautés locales qui offrent un excellent repas et déploient toujours des efforts supplémentaires. C'est un honneur pour nous de rendre hommage à ces partenaires extraordinaires qui font de DoorDash une excellente expérience pour nos clients de premier ordre. »

Sans plus tarder, voici, par ordre alphabétique, les 50 restaurants les plus aimés au Canada en 2022 :

Dans l'application DoorDash, les restaurants sélectionnés seront désignés comme « Plus aimés sur DoorDash » et figureront également dans un carrousel dédié sur la page d'accueil. Les restaurants qui souhaitent en savoir plus sur le programme Restaurants les plus aimés peuvent cliquer ici .

Le premier classement annuel des restaurants les plus aimés sur DoorDash vient s'ajouter aux nouvelles fonctionnalités de l'application, conçues pour faciliter la prise de décision des clients et les encourager à découvrir les meilleurs restaurants de leur quartier. Grâce à des listes et à des caractéristiques, y compris les articles les plus appréciés et des critiques écrites, DoorDash aide les consommateurs à choisir leur prochain repas en toute confiance et simplicité, tout en découvrant le meilleur de leur ville.

Méthodologie de la liste

La liste des restaurants les « Plus aimés sur DoorDash » a été générée en analysant les données d'avril 2021 à avril 2022. Tous les restaurants qui ont obtenu le statut « Plus aimés » pendant au moins dix mois se sont qualifiés pour obtenir le statut « Plus aimés sur DoorDash » dans les applications et les listes locales pertinentes. Les commerçants ayant cinq magasins ou moins qui avaient atteint le statut « Plus aimés » ont été classés en fonction du nombre de mois de qualification, puis en fonction de la cote de satisfaction globale moyenne des clients, et les 50 premiers ont été inscrits sur la liste.

À propos de DoorDash

DoorDash est une entreprise technologique qui met les consommateurs en contact avec leurs entreprises locales et nationales préférées aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon et en Allemagne. Fondée en 2013, DoorDash permet aux entreprises locales de répondre aux attentes des consommateurs en matière de facilité et de rapidité et de prospérer dans l'économie de commodité d'aujourd'hui. En créant l'infrastructure logistique de livraison « du dernier kilomètre » pour les commerces locaux, DoorDash rapproche les collectivités, une porte à la fois.

