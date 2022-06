Nova Bus annonce sa plus importante commande d'autobus électriques au Canada par Halifax Transit





SAINT-EUSTACHE, QC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Nova Bus, membre du Groupe Volvo et l'un des principaux fabricants d'autobus urbains en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer son plus important contrat d'autobus électriques à ce jour au Canada. Halifax Transit lui a attribué un contrat pour un maximum de 60 LFSe+, le modèle d'autobus 100% électrique de 40 pieds (12,2 mètres) de Nova Bus. Le Conseil régional d'Halifax a autorisé l'achat d'un maximum de 30 de ces autobus électriques au cours des années 2022-2023 et d'un maximum de 30 de plus au cours des années 2023-2024.

Cette commande est le premier achat d'autobus 100% électriques d'Halifax Transit. La décision de choisir des autobus électriques est conforme aux objectifs HalifACT de la ville, un plan d'action transformationnel en matière de climat pour atteindre un objectif d'émissions de gaz à effet de serre nulles dans toute la municipalité d'ici 2050 et améliorer la résilience de leur communauté, de leurs infrastructures et de leur environnement face aux impacts des changements climatiques. Cette décision reflète également l'objectif de l'agence de transport en commun d'électrifier 50 % de sa flotte d'ici 2028. Halifax Transit compte actuellement 255 véhicules Nova Bus dans sa flotte et est un partenaire de Nova Bus depuis plus de 10 ans.

Grâce à un moteur d'entraînement électrique uni à des composantes électroniques de puissance de nouvelle génération de BAE Systems axées sur l'efficacité, l'autobus électrique LFSe+ de Nova Bus permet de réduire les coûts d'entretien et d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre. Le LFSe+ est la combinaison parfaite entre l'expertise éprouvée de Nova Bus et les dernières innovations en matière de technologies propres et durables.

« Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Halifax Transit pour sa première commande importante d'autobus entièrement électriques », a déclaré Martin Larose, président de Nova Bus. « Nous croyons fermement à l'importance de soutenir les sociétés de transport dans leur transition vers l'électromobilité afin d'atteindre notre objectif collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes enchantés de faire partie de la solution en accompagnant notre client de longue date Halifax Transit sur ce parcours et de soutenir la municipalité régionale d'Halifax dans ses efforts vers une économie zéro émission. »

À propos de Nova Bus

Nova Bus, membre du Groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Son portefeuille comprend des autobus électriques, hybrides, au gaz naturel et au diesel propre, des véhicules à grande capacité, ainsi que des systèmes de transport intelligents intégrés. Nova Bus accompagne les sociétés de transport et les opérateurs de parcs d'autobus dans leur transition vers l'électromobilité avec le LFSe+, son modèle d'autobus 100% électrique à grande autonomie combinant la structure éprouvée de Nova Bus et les dernières innovations en matière de propulsion électrique. Nova Bus s'engage à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de manière positive à une économie plus verte. Pour plus d'informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter www.novabus.com/fr/.

