Avis aux médias : Des porte-parole de KPMG au Canada seront disponibles pour des entrevues lors du congrès Collision





Des leaders éclairés en innovation, en cryptoactifs, en durabilité, en inclusion et en diversité participeront à des discussions dans le cadre du congrès technologique à Toronto

MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW/ - Des leaders éclairés en innovation de KPMG au Canada seront disponibles pour des entrevues lors du congrès technologique qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord, Collision, du 20 au 23 juin à Toronto.

Des leaders de KPMG animeront des tables rondes et présenteront des conférences sur des sujets comme l'innovation en affaires, l'avenir du travail, la durabilité et l'évolution de la fonction finance.

« Réunissant plus de 33 000 participants de 140 pays, Collision permet aux penseurs les plus innovateurs du monde d'échanger des idées sur l'utilisation de la technologie et de l'innovation pour créer un avenir meilleur », explique Armughan Ahmad, président et associé directeur, Solutions numériques, KPMG au Canada. « En tant que l'un des plus grands cabinets de services professionnels au monde, nous sommes fiers de jouer un rôle clé dans l'établissement de liens entre les écosystèmes mondiaux pour faire progresser le programme d'innovation au sein des gouvernements, des entreprises et des jeunes pousses. »

Les associés de KPMG au Canada qui s'exprimeront au congrès sont les suivants (toutes les heures sont à l'heure de l'Est) :

KPMG au Canada fera plusieurs annonces et offrira des démonstrations de technologie en direct lors de Collision.

Le cabinet invite également les entrepreneurs et les jeunes entreprises qui participent à Collision à présenter leur candidature au Concours mondial d'innovation technologique de KPMG Entreprise, qui donne aux jeunes entreprises canadiennes l'occasion de présenter leurs idées à l'échelle nationale et mondiale. Le concours s'adresse aux entrepreneurs canadiens qui peuvent démontrer à un groupe de professionnels sectoriels qu'ils ont mis au point une technologie novatrice ou créé un modèle d'affaires et qu'ils sont en mesure de prendre de l'expansion à l'échelle mondiale.

Au niveau canadien, nous verrons s'affronter certaines des entreprises en démarrage les plus inspirantes au pays. Le vainqueur de la finale nationale participera ensuite à la finale mondiale, qui aura lieu en novembre 2022 durant le Web Summit à Lisbonne, au Portugal.

Le kiosque de KPMG sera à l'emplacement E229 du Enercare Centre, 100 boul. Princes', Toronto (Ontario) M6K 3C3, près de l'espace pour les rencontres entre investisseurs et entreprises en démarrage, aux scènes 3 et 4, et en face de la scène Startup Showcase.

KPMG au Canada est une société commanditaire de Collision.

