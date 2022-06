Avis aux médias - Le gouvernement du Canada souligne l'importance historique nationale de l'Observatoire David Dunlap





RICHMOND HILL, ON, le 14 juin 2022 /CNW/ - M. Majid Jowhari, député de Richmond Hill, participera à une cérémonie de dévoilement d'une plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada visant à souligner l'importance historique de l'Observatoire David Dunlap.

Le lieu historique national de l'Observatoire-David-Dunlap, qui est situé dans un endroit auparavant isolé et rural, a joué un rôle central en permettant au Canada de se tailler une place sur l'échiquier mondial dans le domaine des découvertes astronomiques et en contribuant à l'établissement de l'astronomie comme discipline universitaire au pays. Il a été le premier observatoire d'enseignement au pays et ses installations de pointe, dont le deuxième plus grand télescope au monde, ont attiré des astronomes et des universitaires du monde entier. L'observatoire a permis de réaliser des travaux de recherche qui ont mené à la production de centaines de publications et à la réalisation d'une percée majeure en astronomie en 1971, lorsque les recherches de Thomas Bolton ont confirmé l'existence des trous noirs.

M. Jowhari fera cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Voici les détails :

Date : Le mercredi 15 juin 2022 Heure : L'activité débutera à 10 h. Lieu : Observatoire David Dunlap

123, Hillsview Drive Richmond Hill (Ontario) L4C 1T3





