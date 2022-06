Numana annonce le lancement d'un réseau de télécommunications quantiques « ouvert »





Le projet de 3,75M$ servira de banc d'essai ouvert à l'industrie et aux institutions de recherches

MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Numana, appuyé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et Bell, a le plaisir d'annoncer le lancement d'une infrastructure en communications quantiques de pointe, visant l'implantation de réseaux ouverts à l'industrie et aux chercheurs. En collaboration avec la zone d'innovation quantique de Sherbrooke, le projet verra le jour en début d'automne 2022, initialement à Sherbrooke. Ultérieurement des réseaux sont planifiés à Montréal et à Québec, afin de déployer graduellement une infrastructure provinciale reliant les expertises complémentaires de tout l'écosystème quantique québécois. Cette initiative promet d'outiller le Québec de capacités de développement de produits, applications et services par des développeurs industriels et des chercheurs universitaires. Le projet est appuyé par une contribution financière de 2,5 M$ du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec.

Reconnues comme technologies de rupture, les technologies quantiques auront un impact planétaire majeur sur les gouvernements, les industries et la société en général. Selon Yole Développement, leur marché global passera de 340 MUS$ à 2,9 GUS$ entre 2020 et 2030, bouleversant plusieurs secteurs économiques en permettant, par exemple, l'élaboration de nouveaux matériaux et senseurs, l'optimisation de procédés, des calculs ultra-rapides et des communications ultra-sécuritaires.

Les fondements d'un Internet quantique ultrasécurisé

L'informatique quantique, grâce à sa rapidité de calcul inégalée et une approche d'évaluation ultrarapide des probabilités, pourra traiter exponentiellement plus de données que les modèles informatiques traditionnels afin de déterminer une solution optimale. Il a le potentiel de former des systèmes d'intelligence artificielle, par exemple pour les assistants numériques qui aident les médecins à diagnostiquer les maladies et à suggérer la thérapie la plus prometteuse, ou à optimiser les trajets de toutes les voitures dans une ville simultanément pour éviter les embouteillages et réduire les émissions, grâce à une approche à partir d'un large éventail de solutions potentielles.

Dans le cadre de ce projet d'infrastructure quantique, les protocoles de communication quantique contribueront à protéger les quantités croissantes de données des entreprises et citoyens transmises numériquement, par exemple les dossiers de santé et les transactions financières. Impossible à déchiffrer ou à intercepter sans détection, cette façon de communiquer est la base d'un futur Internet quantique ultrasécurisé. C'est sur ce terrain de jeu que le Québec peut capitaliser pour développer des solutions, grâce à ce banc de tests de calibre international.

La phase initiale du projet vise à mettre en place un banc d'essai de communication quantique par fibre optique dans la zone d'innovation quantique de Sherbrooke, en partenariat avec Bell. Avec ce projet, le gouvernement du Québec a pour objectif de :

Permettre au Québec de développer son expertise et son infrastructure en matière de communication quantique et de cybersécurité sur des réseaux de communications existants;

Faciliter l'émergence d'une filière industrielle québécoise compétitive des communications quantiques, incluant les composantes de réseaux et l'offre de service;

Favoriser l'essor de l'écosystème québécois en leur offrant une plateforme de prototypage ouverte à tous.

« Le réseau de Numana va solidifier le leadership du Québec en quantique en développant des applications concrètes. Numana pourra compter sur la zone d'innovation de Sherbrooke pour mettre en place des outils performants au bénéfice de plusieurs secteurs stratégiques du Québec. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« C'est avec plaisir que Numana annonce le lancement de l'infrastructure de télécommunication quantique qui va démarrer avec la zone d'innovation Sherbrooke Quantique, avec Bell comme partenaire. Notre ambition pour ce projet est l'accélération du développement du quantique au Québec et d'aider l'industrie à développer des produits de pointe qui feront du Québec un véritable chef de file mondial en communications quantiques. Ce projet est dans la lignée du nouveau positionnement de Numana en tant que think tank des technologies, qui étudie des technologies de rupture et met en place des projets terrains pour les tester et en faciliter l'adoption. »

- François Borrelli, Président-directeur général de Numana

« Bell est très heureuse de collaborer avec Numana et le gouvernement du Québec dans la mise sur pied d'une infrastructure quantique québécoise. Au-delà de son implication financière, Bell met à la disposition des experts de l'industrie, son réseau performant et robuste pour offrir une base nécessaire à l'écosystème pour la poursuite des recherches appliquées. »

- Nicholas Payant, vice-président, service d'exploitation et réseau principal, Bell

À propos de Numana

Chez Numana, nous sommes un catalyseur d'écosystèmes technologiques. Avec nos partenaires, nous réunissons les gens qui innovent afin de créer plus de valeurs, pour l'industrie des technologies, et pour tout le Québec. Fondée en 2007, Numana est un organisme à but non lucratif qui contribue à la vitalité économique et sociale en réunissant les intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d'objectifs communs et d'actions concertées.

SOURCE Numana

Communiqué envoyé le 14 juin 2022 à 09:00 et diffusé par :