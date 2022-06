Paiements Canada annonce que la Compagnie de Fiducie Peoples devient un nouvel adhérent au Système automatisé de compensation et de règlement





OTTAWA, ON, le 14 juin 2022 /CNW/ - Paiements Canada a annoncé aujourd'hui que la Compagnie de Fiducie Peoples, qui fait partie du Groupe Peoples, s'est vu accorder le statut d'adhérent dans le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), qui comprend l'application Échange en bloc d'effets US (EBUS). Cette annonce fait suite à la déclaration de la Compagnie de passer du statut de sous-adhérent à celui d'adhérent en juillet 2020. Il s'agit du premier nouvel adhérent à participer au SACR depuis son lancement en 1984.

Ce changement de statut permet à la Compagnie d'échanger et de compenser des effets de paiement pour son propre compte et d'en effectuer le règlement directement auprès de la Banque du Canada. Cette situation est possible en raison des modifications réglementaires apportées en août 2020, qui ont permis d'abolir l'exigence de volume pour les institutions financières membres voulant participer directement au SACR. Ce changement a ouvert l'accès à l'écosystème des paiements, ce qui permet une augmentation de la participation et de la concurrence dans le secteur des paiements au Canada.

« Nous reconnaissons que l'écosystème des paiements continue d'évoluer rapidement, a déclaré Tracey Black, présidente et chef de la direction de Paiements Canada. Nous travaillons à améliorer l'expérience de paiement des Canadiens dans le cadre de notre programme de modernisation et d'autres initiatives de paiement moderne. L'élargissement de l'accès à l'infrastructure de paiement du Canada fait partie intégrante de ces efforts, et nous nous réjouissons à l'idée de féliciter et d'accueillir la Compagnie de Fiducie Peoples en tant que nouvel adhérent au SACR. »

« Devenir adhérent au SACR est une étape essentielle de notre feuille de route stratégique et un jalon important dans notre cheminement en tant que partenaire de choix des entreprises de technologie financière et de technologies de paiement. Nous continuons de leur donner accès à l'écosystème canadien des paiements, a déclaré Grant Mackenzie, président et chef de la direction de la Compagnie de Fiducie Peoples. Nous offrons notre gratitude et nos remerciements à la Banque du Canada, à Paiements Canada et aux adhérents actuels pour leur soutien, qui nous a permis de réaliser cette réussite collaborative. »

Le SACR compense les chèques et les effets électroniques, comme les débits préautorisés, les dépôts directs et les paiements de factures. Le système permet l'échange d'effets de paiement entre les membres de Paiements Canada qui participent au SACR, ainsi que la compensation et le règlement de ces effets de paiement. En 2021, le SACR a compensé et réglé une valeur totale de 8,4 billions de dollars.

Citations contribuées :

« ATB souhaite la bienvenue à la Compagnie de Fiducie Peoples en tant que nouvel adhérent au SACR. Il s'agit d'un autre jalon clé du parcours des paiements modernes et d'un important résultat découlant des changements apportés aux règles et aux règlements, qui donnent un meilleur accès aux systèmes de compensation et de règlement. »

- Ryan Rabin, vice-président, Paiements, ATB Financial

L'équipe Solutions de trésorerie et de paiement de BMO a été très heureuse de parrainer la poursuite du statut d'adhérent par la Compagnie de Fiducie Peoples et de continuer à jouer un rôle actif et stratégique à l'appui de ses ambitions en matière de paiements et de services bancaires en Amérique du Nord. Nous sommes très heureux pour la Compagnie de Fiducie Peoples et félicitons tous ceux qui ont participé à cette mise en oeuvre historique.

- Derek Vernon, chef, Gestion de produits et modernisation des paiements, Solutions de trésorerie et de paiement Amérique du Nord

« Citi félicite la Compagnie de Fiducie People pour leur mise en oeuvre réussie de la compensation directe pour les paiements du SACR au Canada. Nous appuyons le mandat de Paiements Canada qui consiste à donner un accès à la concurrence afin de favoriser l'innovation et le progrès sur le marché canadien des paiements. »

- John Davis, directeur, chef de la gestion des produits, Trésorerie et solutions commerciales, Citibank

« Nous souhaitons la bienvenue à la Compagnie de Fiducie Peoples en tant que nouvel adhérent au SACR et nous nous réjouissons à l'idée de la valeur ajoutée qu'elle apportera à nos clients à mesure que leur expérience de paiement collectif s'améliorera et que l'écosystème des paiements du pays évoluera et se modernisera pour mieux servir tous les Canadiens. »

- Patrice Roy, vice-président, Solutions de paiements, trésorerie et services internationaux, Banque Nationale du Canada

À propos de Paiements canada

Paiements Canada est un organisme à mission publique qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement. Paiements Canada est responsable de l'infrastructure physique et des règlements administratifs, règles et normes connexes qui soutiennent ces systèmes. L'organisme a aussi le devoir de promouvoir l'efficacité, la sécurité et la solidité des systèmes de paiement du Canada tout en tenant compte des intérêts des utilisateurs finaux. En 2021, les systèmes de Paiements Canada ont compensé et réglé des paiements dépassant les 135 billions de dollars, soit plus de 539 milliards de dollars par jour ouvrable. Les transactions traitées par ces systèmes comprennent les paiements par carte de débit, les débits préautorisés, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les chèques émis et reçus par les Canadiens et les entreprises canadiennes. Paiements Canada travaille en étroite collaboration avec l'écosystème des paiements pour moderniser les systèmes de paiement du Canada afin que le pays et les entreprises canadiennes demeurent concurrentiels à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site payments.ca

À propos du Groupe Peoples

Le Groupe Peoples offre des services financiers personnalisés à la population canadienne depuis plus de 35 ans. Depuis 1985, l'accent est mis sur un service à la clientèle exceptionnel solidement ancré sur leur vaste expérience et connaissances approfondies des produits. Dans l'industrie canadienne des paiements, la Compagnie de Fiducie Peoples, qui fait partie du Groupe Peoples, est un chef de file en matière d'émission de cartes de paiement prépayées ainsi qu'un acquéreur novateur pour les commerçants. La Compagnie de Fiducie Peoples est une organisation dynamique qui excelle dans la mise sur pied de solutions personnalisées pour répondre aux besoins de leurs clients. En ce sens, l'entreprise est reconnue comme une pionnière dans le domaine des cartes prépayées au Canada et comme l'une des premières à avoir adopté les solutions de paiement. La Compagnie de Fiducie Peoples collaboré avec de nombreux membres du secteur de la technologie financière du Canada en leur donnant des outils et des conseils qui ont contribué à leur succès. Pour en savoir plus, visitez le site www.peoplestrust.com/fr/ .

