Slate Asset Management finalise l'acquisition de Presima, gestionnaire d'investissements spécialisé en titres immobiliers mondiaux, dont le portefeuille s'élève à 1,1 milliard de dollars et dont le siège social se trouve à Montréal

Slate Asset Management (« Slate »), une plateforme mondiale d'investissements alternatifs axée sur les actifs réels, a annoncé aujourd'hui qu'elle a finalisé l'acquisition précédemment annoncée de Presima Inc. (« Presima »), un gestionnaire d'actifs basé à Montréal et spécialisé en titres immobiliers mondiaux (la « transaction »).

La transaction, qui a été annoncée pour la première fois en mai 2022, a permis à Slate d'accroître ses actifs à hauteur de 1,1 milliard de dollars dans le cadre de ses activités de gestion d'investissements.

Presima est un gestionnaire d'investissements spécialisé possédant une expérience de 20 ans dans l'investissement immobilier sur le marché public. Pendant plus de deux décennies, Presima a développé sa plateforme locale ? soutenue par une équipe d'investissement éprouvée ? afin d'inclure un certain nombre de solutions mondiales d'investissement visant à répondre à un large éventail de besoins de clients. L'offre complète de la société en matière de FPI mondiales comprend des stratégies relatives concentrées, ainsi que des mandats axés sur le rendement courant et le rendement courant rehaussé. La société gère également des portefeuilles d'actifs réels et d'infrastructures cotées et possède une expérience de près de dix ans dans l'incorporation et la réalisation de mandats portant sur des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

« La finalisation de cette transaction marque une étape passionnante dans la croissance de notre activité de gestion d'investissements et de notre plateforme mondiale plus large d'investissement et de gestion d'actifs », selon Blair Welch, associé fondateur de Slate. « Grâce à l'accroissement de l'équipe expérimentée de Presima, nos capacités d'investissement sur les marchés publics et notre expertise sont renforcées, ce qui permettra d'offrir aux investisseurs encore plus de possibilités pour trouver de la valeur sur le marché immobilier ».

Cette transaction bonifie le portefeuille de Slate en Amérique du Nord, renforce sa plateforme d'une équipe de 18 professionnels de l'investissement basés à Montréal, et positionne cette dernière comme l'une des seules entreprises au Canada à offrir des solutions mondiales d'investissement immobilier sur les marchés publics et privés.

« Nous croyons fondamentalement qu'il existe des possibilités d'investissement attrayantes dans l'immobilier privé et public ? particulièrement en raison de la différence entre le mécanisme de valorisation des entreprises publiques et des entreprises privées que nous observons aujourd'hui sur le marché immobilier ? et pour découvrir ces possibilités, il faut une connaissance approfondie de l'immobilier et des marchés financiers à l'échelle mondiale », a déclaré Erik Dmytruk, directeur général et gestionnaire de portefeuille chez Slate Securities. « La connaissance de notre équipe des marchés immobiliers privés, associée à l'expertise éprouvée de Presima sur les marchés publics, permet à Slate de saisir un plus large éventail d'occasions d'investissement et de fournir un ensemble plus complet de solutions aux gestionnaires de portefeuille à l'échelle mondiale. »

« Au cours des 20 dernières années, Presima ? et le marché mondial des FPI ? ont considérablement évolué. La qualité des propriétés des FPI s'est améliorée, tandis qu'une expansion du nombre de secteurs de FPI offre plus de choix et d'occasions aux investisseurs immobiliers », selon Marc-André Flageole, PDG par intérim de Presima. « Aujourd'hui, nous sommes emballés de pouvoir tirer profit des connaissances et de l'expertise de Presima en matière de marchés publics, qui date de plusieurs décennies, et d'intégrer la qualité, l'étendue et la profondeur des activités de gestion des investissements de Slate tout en continuant à trouver de la valeur pour les investisseurs. »

La transaction a été conclue le 10 juin 2022. Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique de Presima. Slate a été conseillée par McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. Les modalités financières n'ont pas été divulguées.

Tous les montants des actifs sont en date du 30 avril 2022.

À propos de Slate Asset Management

Slate Asset Management est une plateforme mondiale d'investissements alternatifs axée sur les actifs réels. Nous mettons l'accent sur les fondamentaux dans le but de créer de la valeur sur le long terme auprès de nos investisseurs et nos partenaires. La plateforme de Slate couvre une gamme de stratégies d'investissement, notamment des investissements opportunistes, à valeur ajoutée, fondamentaux et obligataires. Nous sommes soutenus par des personnes exceptionnelles et un capital flexible nous permettant de saisir une large gamme d'occasions d'investissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur slateam.com.

À propos de Presima

Presima est un gestionnaire d'actifs spécialisé qui excelle dans son marché niche des FP Iet qui est détenu à 100 % par Slate Asset Management. En tant qu'objectif de croissance à long terme pour nos clients, nous visons à obtenir d'excellents résultats d'investissement grâce à une analyse rigoureuse axée sur l'immobilier. Nous offrons l'un des plus longs historiques de rendement de l'industrie. Nous pensons différemment et n'avons pas peur d'innover. Au fil des ans, notre équipe a développé de nombreuses stratégies pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients, notamment des stratégies de FPI mondiales à rendement absolu et à rendement relatif, des stratégies de FPI mondiales à rendement courant et des stratégies de FPI mondiales ESG à rendement courant amélioré, ainsi que des stratégies ESG pour les actifs réels mondiaux et les infrastructures cotées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur presima.com.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus aux présentes constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes relatives aux valeurs mobilières qui reflètent les attentes de la direction à l'égard des objectifs, des plans, des buts, des stratégies, de la croissance future, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives commerciales et des occasions d'affaires de Slate, de Presima et des autres parties à la transaction. Certains des énoncés prospectifs contenus dans les présentes comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'incidence de la transaction sur le rendement financier de Slate. Les énoncés prospectifs sont souvent caractérisés par l'utilisation de mots comme « projette », « s'attend », ou « ne s'attend pas », « attendu », « budgétisé », « prévu », « estimé », « prévoit », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « croit » ou d'autres variantes de ces mots et expressions ou des énoncés à l'effet que certaines mesures « pourraient » ou « devraient » être prises ou « seront » prises, que certains évènements « pourraient » ou « devraient » avoir lieu ou « auront » lieu, que certains résultats « pourraient », « sont susceptibles » ou « devraient » être atteints ou « seront » atteints et autres expressions similaires. Ces énoncés prospectifs sont faits entièrement sous réserve des incertitudes et des risques inhérents aux attentes futures.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction à la date des présentes, sont, de par leur nature, assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Nous avertissons les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés lorsqu'ils prennent des décisions, car les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes considérables et ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne donnent pas nécessairement des indications précises concernant le moment le moment où un tel rendement pourra être réalisé. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, éventuellement de manière significative, des résultats évoqués dans les énoncés prospectifs. Slate, Presima et les autres parties à la transaction n'ont pas l'intention, ou l'obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs, qu'ils soient écrits ou oraux, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

