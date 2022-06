Solutions Mieux-être LifeWorks lance le premier programme de TCCi destiné aux peuples autochtones au pays





Solutions Mieux-être LifeWorks, un important fournisseur de solutions en mieux-être global virtuelles et présentielles, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCi) destiné aux Autochtones.

Selon les résultats d'un sondage de Statistique Canada, 60 pour cent des personnes autochtones ont déclaré que leur santé mentale s'est détériorée en raison de la pandémie. Une telle situation, conjuguée à des temps d'attente de plus en plus longs pour obtenir du counseling, démontre la nécessité d'offrir un soutien efficace et rapide à une population déjà aux prises avec un problème d'accès aux soins de santé. Le programme de TCCi de LifeWorks pour les Autochtones, fruit d'une collaboration avec des membres des communautés autochtones (Premières Nations et Métis) et leurs alliés, proposera un cadre clinique intégrant du soutien en santé mentale adapté aux réalités culturelles et spirituelles autochtones, et ce, afin d'offrir une aide spécialisée et des solutions personnalisées.

Principales caractéristiques du programme de TCCi pour les Autochtones :

Contenu vidéo axé sur des enseignements, élaboré et révisé par Jim Compton, ancien journaliste autochtone.

Parcours guidé par des thérapeutes autochtones ou des alliés chevronnés qui ont suivi ou qui recevront une formation spécialisée de Noojimo Health, partenaire en santé mentale des Autochtones associé au programme.

Thérapie abordant la dépression et l'anxiété selon diverses perspectives culturelles autochtones à partir de modules existants de TCCi de LifeWorks (93 pour cent des participants ayant suivi une TCCi ont indiqué que le programme les avait aidés à progresser vers leur objectif).

Modules de soutien en santé mentale intégrant des contes et des enseignements issus de la culture autochtone de même que des éléments visuels interactifs afin de rendre le contenu captivant et d'éliminer le plus d'obstacles possible à l'accessibilité.

Commentaires de Linda Naranjit, directrice clinique principale, TCCi de LifeWorks, Solutions en santé intégrées

« Au cours des dernières années, nous avons travaillé avec plusieurs membres des Premières Nations et des Métis afin d'élaborer notre nouveau programme de TCCi. Ce partenariat, mais aussi la sagesse et l'expertise dont ils ont su nous faire profiter, nous a permis de mieux comprendre les enjeux de santé mentale propres aux personnes autochtones et ainsi de créer un programme de TCCi sur mesure, selon une approche respectueuse sur le plan culturel. »

Commentaires de Jim Compton, ancien journaliste autochtone

« En tant que personne autochtone, je sais que de nombreux membres de ma communauté et d'autres communautés au Canada composent au quotidien avec les impacts des systèmes colonialistes et systématiquement injustes qui persistent encore aujourd'hui. C'est pourquoi ce nouveau service de TCCi sera fondamental pour aider les personnes autochtones à accéder à du soutien en santé mentale et, qui plus est, d'une façon qui les interpellent culturellement. »

Le programme de TCCi pour les Autochtones sera lancé le 21 juin, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones au Canada.

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

Solutions Mieux-être LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

